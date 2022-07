"Le Maroc aura un rôle majeur dans le rapprochement israélo-palestinien" (Issawi Frej à i24NEWS)

"Je crois en la solution à deux Etats"

Le ministre israélien de la Coopération régionale, Issawi Frej, actuellement en visite officielle au Maroc du 24 au 28 juillet, était ce lundi soir l'invité du Prime en direct de Rabat. Normalisation, politique israélienne, Autorité palestinienne, M. Frej s'est confié au micro d'i24NEWS.

"L'objectif de la visite est clair. Nous entretenons une relation spéciale avec le Royaume du Maroc depuis des décennies. Mais au cours des deux dernières années, ces relations se sont renforcées [...] Ma visite ici a pour but de renforcer les relations israélo-marocaines", a déclaré M. Frej.

Evoquant la question palestinienne, M. Frej soutient que le Maroc constitue un médiateur "accepté et ami" des Israéliens mais aussi pour les Palestiniens.

"Le Maroc et le Roi Mohammed VI auront un rôle important et majeur dans le rapprochement israélo-palestinien [...] je suis une personne qui croit en la solution à deux États. Les conditions ne sont pas prêtes maintenant, mais pour créer ces conditions, la confiance doit être établie entre les parties israélienne et palestinienne", a-t-il souligné.

Interrogé sur son avenir en politique, Issawi Frej assure ne pas s'être retiré mais seulement avoir pris une pause. Il souhaite préserver l'actuel gouvernement et prône l'union entre le Meretz et le Parti travailliste.

"Zahava Galon est la seule cheffe actuelle que l'on peut classer comme une humanitaire, une gauchiste, et elle pense ce qu'elle dit [...] Nous ne pouvons pas travailler à renforcer nos relations extérieures et oublier celles de l'intérieur", martèle le ministre en ajoutant que les discussions avec les Palestiniens doivent reprendre.

"Tout cela est dans l'intérêt des Israéliens, des Palestiniens, des Marocains et des Arabes, assurant ainsi l'avenir et la sécurité de toute la région", a-t-il conclu.

Sa visite intervient quelques jours après la première visite historique du chef d'état-major de l'armée israélienne au Maroc.