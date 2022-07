Des arbres plantés à la mémoire des victimes de la Shoah près du camp de Buchenwald vandalisés

"Deux nouveaux arbres plantés pour chaque arbre détruit"

Sept arbres plantés près de l'ancien camp de concentration nazi de Buchenwald en Allemagne en l'honneur de ses victimes ont été vandalisés à deux reprises la semaine dernière. Les autorités locales ont promis lundi une "réponse décisive".

"Buchenwald" signifie forêt de hêtres en allemand. Les arbres, qui ont été détruits la semaine dernière et au cours du week-end, ont été plantés à cet endroit dans le cadre du projet "1.000 hêtres" lancé par l'organisation Lebenshilfewerk en 1999 pour commémorer ceux qui sont morts au cours de la "marche de la mort" pendant la Shoah.

Le mémorial du camp est situé dans l'État allemand de Thuringe. Le chef du gouvernement de Thuringe , Bobo Ramelow a condamné les incidents et déclaré aux médias locaux qu'il assisterait dimanche à une marche commémorative pour les jeunes juifs tués dans la ville de Weimar.

"La seule chose qui aidera est une réponse décisive. Deux nouveaux arbres plantés pour chaque arbre détruit ainsi qu'une attention redoublée sur chaque acte lâche", a-t-il déclaré.

"Ceux qui commettent de telles attaques partagent la mentalité des meurtriers des camps de concentration", a ajouté M. Ramelow, s'engageant à participer à la plantation de nouveaux arbres.

Plus de 56.000 personnes, dont des milliers de Juifs, sont mortes à Buchenwald pendant la Seconde Guerre mondiale. Les forces américaines ont libéré le camp en 1945.

Plus tôt en juin, un tribunal allemand a condamné un ancien gardien de camp de concentration âgé de 101 ans à cinq ans de prison, faisant de lui la personne la plus âgée à être jugée pour les crimes commis pendant l'Holocauste. Josef Schuetz a été reconnu coupable d'avoir participé au meurtre de 3.518 prisonniers au camp de Sachsenhausen à Oranienburg, au nord de Berlin, entre 1942 et 1945.