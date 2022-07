La famille de Shireen Abu Akleh demande à Washington une enquête indépendante

Pour la famille Abu Akleh, les Etats-Unis n'en font pas assez dans cette affaire et tentent de protéger Israël

La famille de la journaliste américano-palestinienne Shireen Abu Akleh, tuée en mai dernier en couvrant une opération militaire israélienne en Cisjordanie, a appelé mardi à une enquête indépendante lors d'une visite à Washington.

Les proches de la journaliste, qui se trouvaient aux Etats-Unis à l'invitation du chef de la diplomatie américaine Antony Blinken et doivent aussi rencontrer des élus du Congrès, ont précisé dans un communiqué qu'ils appelaient les Etats-Unis à lancer leur propre "enquête approfondie, crédible et transparente" sur les circonstances de sa mort.

"Pendant bien trop longtemps, les Etats-Unis ont permis à Israël de tuer en toute impunité en lui fournissant des armes, une immunité totale et une protection diplomatique", ont précisé dans ce communiqué le frère de Shireen, Tony Abu Akleh, sa nièce et son neveu.

"L'impunité conduit à la répétition. Nous sommes ici pour aider à mettre un terme à ce cycle", ont-ils ajouté.

"Si nous permettons que le meurtre de Shireen soit oublié, nous envoyons le message que les vies des citoyens américains de l'étranger n'ont pas d'importance, que les vies des Palestiniens qui vivent sous occupation israélienne n'ont pas d'importance, et que les journalistes les plus courageux du monde, ceux qui couvrent l'impact humain des conflits armés et de la violence, peuvent être sacrifiés", ont-ils souligné.

Star de la chaîne panarabe Al Jazeera, Shireen Abu Akleh était équipée d'un gilet pare-balles avec la mention "presse" et d'un casque de reportage lorsqu'elle a été tuée d'une balle dans la tête le 11 mai à Jénine.

L'ONU et différents médias soutiennent que le tir fatal provenait de l'arme d'un soldat israélien, un scénario jugé "vraisemblable" par les Etats-Unis qui ont expertisé la balle mais ont toutefois écarté l'hypothèse d'un tir délibéré.

Pour la famille Abu Akleh, les Etats-Unis n'en font pas assez dans cette affaire et tentent de protéger leur allié, Israël.