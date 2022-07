Le père d'un otage du Hamas implore le Conseil de sécurité de l'ONU d'agir pour la libération de son fils

Le père a supplié le Hamas de ne pas utiliser son fils "comme une carte contre l'État d'Israël"

Lors d'un discours au Conseil de sécurité de l'ONU mardi touchant au Moyen-Orient et à la question palestinienne, l'ambassadeur israélien Gilad Erdan a présenté une vidéo dans laquelle s'exprime le père de l'otage du Hamas, Hisham al-Sayed.

Dans ce clip, Shaban al-Sayed réclame la libération de son fils, retenu prisonnier depuis sept ans par le groupe terroriste dans la bande de Gaza.

"Le Hamas joue avec nos sentiments et nos nerfs à travers les informations qu'il livre", affirme Shaaban al-Sayed dans le clip, faisant référence à la publication d'une vidéo le mois dernier par le groupe terroriste montrant son fils sous oxygène.

"Son état est très mauvais selon les journalistes à Gaza, et tout le monde sait que Hisham souffre déjà de handicaps mentaux et intellectuels", poursuit-il.

Shaban al-Sayed s'adresse ensuite directement aux membres du Conseil de sécurité, leur demandant "d'intervenir et de déployer tous les efforts possibles parallèlement aux pressions sur le Hamas et l'Autorité palestinienne" pour faire libérer son fils au plus vite, invoquant les "conventions et lois internationales qui protègent les droits des personnes ayant des besoins spéciaux".

Le père implore enfin le Hamas de ne pas utiliser son fils "comme une carte contre l'État d'Israël."

Dans son discours, Gilad Erdan a attaqué le Conseil de sécurité de l'ONU qu'il a accusé d'ignorer la question des prisonniers et des disparus israéliens. "Votre silence est assourdissant. Il n'est jamais fait mention du Hamas dans les rapports déformés soumis au nom de l'ONU. Où est votre ferme condamnation du Hamas et vos appels afin qu'il arrête ses abus et ses meurtres ?", a martelé l'ambassadeur israélien.