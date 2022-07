Scandale des opiacés: Teva parvient à un accord de principe de 4,35 milliards de dollars

Des laboratoires auraient encouragé les médecins à sur-prescrire ces médicaments

Le fabricant israélien de médicaments génériques Teva a annoncé mardi un accord de principe proposant 4,35 milliards de dollars (4.29 milliards d'euros) afin de boucler une série de poursuites judiciaires concernant son rôle présumé dans la crise des opiacés aux Etats-Unis.

Selon l'accord, Teva versera aux gouvernements régionaux et locaux jusqu'à 3,7 milliards de dollars (3.65 milliards d'euros) en espèces sur 13 ans, plus une contribution de 1,2 milliard de dollars (1.18 milliards d'euros) en naloxone, un médicament contre les overdoses.

Le laboratoire israélien versera également environ 100 millions de dollars (98.60 millions d'euros) aux tribus amérindiennes et paiera les frais d'avocat encourus par les États, les gouvernements locaux et les tribus.

L'accord ne prévoit pas de reconnaissance de faute de la part du groupe pharmaceutique.

La crise des opiacés aux États-Unis a causé plus de 500.000 décès par surdose au cours des deux dernières décennies, dont plus de 80.000 en 2021, selon les données du gouvernement.

Les États, villes et comtés américains ont intenté plus de 3.000 poursuites contre des fabricants, des distributeurs et des pharmacies d'opiacés, les accusant de minimiser leur risque de dépendance. Plusieurs entreprises ont déjà accepté de payer pour y mettre un terme.

Johnson & Johnson, Purdue et d'autres laboratoires et distributeurs pharmaceutiques sont accusés d'avoir encouragé les médecins à sur-prescrire ces médicaments alors même qu'ils savaient qu'ils généraient de graves dépendances.