Nucléaire iranien: l'UE propose un accord de la dernière chance

"Si l'accord est rejeté, nous risquons une crise nucléaire dangereuse"

Le chef de la diplomatie de l'Union européenne a proposé ce mercredi un nouveau projet d'accord nucléaire avec l'Iran, soulignant qu'après les négociations acharnées entre les parties, les possibilités de nouveaux compromis majeurs avaient été épuisées.

"J'ai maintenant mis sur la table des négociations un texte qui fait référence, de manière très détaillée, à la levée des sanctions, ainsi qu'aux mesures nucléaires nécessaires pour rétablir l'accord", a écrit le commissaire européen à la politique étrangère dans un article. "Après 15 mois de négociations intensives et constructives à Vienne, et d'innombrables interactions avec les participants à l'accord et les États-Unis, je suis arrivé à la conclusion que la marge de manœuvre pour de nouveaux compromis significatifs était épuisée", a-t-il précisé.

Le Département d'Etat américain a confirmé qu'un nouveau projet d'accord lui avait été présenté par Josep Borrell, et "qu'il allait l'examiner". Ali Bagri Keni, le négociateur nucléaire en chef de l'Iran, a lui aussi indiqué avoir reçu la nouvelle proposition et a réagi sur Twitter, écrivant: "Nous avons aussi nos propres idées, tant sur le fond que sur la forme, pour faire aboutir les négociations."

Josep Borrell n'a pas fourni plus de détails sur sa proposition, mais a indiqué "que le temps était compté pour la signature de l'accord". "Le moment est venu de prendre des décisions politiques rapides qui permettront de faire aboutir les négociations à Vienne sur la base du texte que j'ai proposé, et de revenir immédiatement à un accord qui sera pleinement mis en œuvre", a-t-il écrit. "Si l'accord est rejeté, nous risquons une crise nucléaire dangereuse, ainsi qu'un isolement accru de l'Iran et de son peuple."