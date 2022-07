50e anniversaire de l'attentat des JO de Munich: les familles de victimes menacent de boycotter les cérémonies

Le plus grand obstacle à un accord reste les compensations financières

Quelques semaines avant une série d'événements publics commémorant les 50 ans de l'attentat terroriste de Munich en 1972 – au cours duquel des terroristes palestiniens ont assassiné 11 athlètes israéliens aux Jeux olympiques d'été – le gouvernement allemand a fait une nouvelle offre aux familles des victimes. Celles-ci la jugent toutefois inappropriée et menacent de boycotter les cérémonies.

Alors que les dirigeants allemands passés ont exprimé leur chagrin face à la douloureuse tragédie, l'offre allemande actuelle comprend une reconnaissance sans précédent de la responsabilité des faits par Berlin, et de la responsabilité de son échec colossal à protéger et à sauver les sportifs et entraîneurs israéliens.

L'Allemagne a également accepté de verser un total de plusieurs millions de dollars en compensation aux familles israéliennes pour la perte de leurs proches. Un montant considéré comme dérisoire par les familles.

La nouvelle offre, récemment transmise aux avocats néerlandais qui représentent les familles des victimes, contient également un plan pour que le gouvernement allemand établisse un panel spécial d'historiens et d'experts juridiques afin d'étudier les dizaines de milliers de documents relatifs à la tragédie et à ses conséquences. Jusqu'à présent, Berlin a toujours refusé de déclassifier les documents, affirmant qu'ils contenaient des secrets relatifs à la "sécurité nationale".

Le gouvernement allemand a fait cette nouvelle offre après que les familles ont continué de menacer de ne pas se rendre aux cérémonies du 50e anniversaire de l'attentat.

Le plus grand obstacle à un accord reste l'aspect financier. L'Allemagne avait précédemment accepté de verser un paiement unique d'un montant total de 4 millions de dollars, bien que plus de la moitié de cette somme ait été versée aux avocats israéliens et allemands qui représentaient les familles à l'époque. Un montant que les familles considéraient comme "une gifle". Elles ont également reproché aux gouvernements israéliens successifs de ne pas soutenir leurs efforts pour recevoir ce qu'elles considèrent comme une somme plus respectueuse de la part des Allemands.

L'offre allemande est encourageante mais encore insuffisante, estime l'avocate des familles de victimes Carry Knoops-Hamburger. Les familles soulignent notamment que l'offre actuelle est considérablement inférieure aux 9 millions de dollars que l'Allemagne de l'Ouest de l'époque a donnés à l' Organisation de libération de la Palestine des mois après le massacre de Munich en guise de rançon pour la libération d'un avion Lufthansa détourné.

Bien que les familles et les avocats refusent à ce stade de révéler le montant exact qu'ils demandent à titre de compensation, celui-ci est estimé à quelques millions de dollars pour chacun des athlètes assassinés. Les familles considèrent la négociation en cours, à l'approche du 50e anniversaire, comme leur dernière chance de recevoir une indemnisation appropriée.