Le B'nai B'rith appelle à la dissolution d'une commission d'enquête de l'ONU après des propos hostiles à Israël

Le B'nai B'rith International a appelé à la dissolution d'une commission d'enquête des Nations Unies mise en place après le conflit de mai 2021 entre Israël et le Hamas, suite à des propos de certains de ses membres qualifiés d'"odieux".

"L'ONU est chargée de maintenir l'équité et la neutralité dans son travail, mais cette commission est-elle juste et neutre ? Clairement pas", a déclaré le président du B'nai Brith International, Seth Riklin.

Le B'nai B'rith a ensuite repris des commentaires récents du membre de la commission Miloon Kothari, qui a déclaré dans un podcast sur Mondoweiss, un site Internet très critique envers Israël, que des efforts étaient entrepris pour "discréditer" le conseil, notamment via les réseaux sociaux "contrôlés en grande partie par le lobby juif".

Miloon Kothari est allé jusqu'à se demander pourquoi Israël était membre de l'ONU, l'accusant de saper les mécanismes même de l'organisation.

Anne Herzberg, conseillère juridique de l’ONG Monitor, a déclaré mercredi que l'interview de Miloon Kothari par Mondoweiss révélait l'ampleur du parti pris anti-israélien de la commission d’enquête.

"Les déclarations scandaleuses de Kothari s'ajoutent aux préjugés extrêmes envers Israël exprimés par les membres de la commission avant leur nomination, et il est clair qu'ils ont été sélectionnés précisément en raison de ces préjugés", a-t-elle affirmé.

Un rapport publié le mois dernier par la fameuse Commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU dont fait partie Miloon Kothari, a blâmé la "discrimination persistante d'Israël envers les Palestiniens", et a rendu le pays responsable de la violence entre les deux parties. Le rapport était le premier soumis à la Commission d'enquête (COI) établie l'année dernière par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies.

Israël avait d'emblée refusé de coopérer avec la commission, et ne lui a pas accordé l'entrée en Israël ni l'accès aux zones contrôlées par les Palestiniens en Cisjordanie et à Gaza. Pour justifier son refus, Jérusalem avait affirmé que ses membres "avaient pris à plusieurs reprises des positions publiques et hostiles contre Israël sur le sujet même sur lequel ils étaient appelés à enquêter" de manière soi-disant "indépendante et impartiale".