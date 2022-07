Une ONG à but non lucratif présente à 15 start-ups israéliennes des opportunités importantes à Bahreïn

Le Royaume de Bahreïn offre de faibles coûts d'exploitation ainsi que d'importantes subventions

La Start-Up National Central, une organisation à but non lucratif qui promeut l'innovation israélienne dans le monde, a présenté jeudi à 15 start-ups israéliennes de premier plan des opportunités commerciales importantes à Bahreïn, lors d'un événement conjoint avec l'ambassade du Royaume de Bahreïn en Israël et le Conseil de développement économique de Bahreïn (EDB).

L'entretien a porté sur l'opportunité pour les entreprises israéliennes de mettre en place un centre régional de Recherche et Développement à Bahreïn.

Le Royaume de Bahreïn offre de faibles coûts d'exploitation ainsi que d'importantes subventions à la main-d'œuvre qui peuvent profiter aux start-ups israéliennes et fournir une solution pour lutter contre la pénurie d'emplois technologiques en Israël.

Ces startups sont capables de fournir des avancées technologiques à Bahreïn et d'avoir un impact énorme sur l'économie et les emplois créés.

"Tous les Israéliens que je connais qui sont allés à Bahreïn en sont revenus avec une étincelle dans les yeux, et ceux qui sont allés pour les affaires vous diront que Bahreïn y est favorable" a déclaré l'ambassadeur Khaled Al Jalahma, ambassadeur du Royaume de Bahreïn auprès de l'État d'Israël, à propos de la perspective que des Israéliens s'installent dans son pays.

"Aujourd'hui, nous avons découvert les incroyables opportunités que Bahreïn offre aux entreprises technologiques israéliennes. Nous nous efforçons de favoriser de telles collaborations qui sont le fondement de relations à long terme entre Israël et le Royaume de Bahreïn", a affirmé le vice-président de la diplomatie de l'innovation de Start-Up Nation Central, Yariv Becher.

Israël et Bahreïn ont normalisé leurs relations avec les accords d'Abraham en 2020.