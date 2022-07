"Un système de défense au Moyen-Orient n'est encore qu'une idée" (responsable US)

"Il est très prometteur d'avoir une approche plus étroite et plus coopérative face à la menace iranienne"

Un haut responsable de l'administration américaine a déclaré jeudi qu'il n'existait pas encore de structure pour un système intégré de défense aérienne et antimissile au Moyen-Orient, mais que les États-Unis pensaient qu'il existait un potentiel pour une approche régionale multilatérale en matière de sécurité, a rapporté l'agence de presse Reuters. Le président Joe Biden a soulevé la question lors d'une visite en Arabie saoudite au début du mois, où il a tenu un sommet avec les dirigeants de neuf États arabes après un voyage en Israël, mais il est reparti sans que les Arabes ne soutiennent publiquement un axe de sécurité régional. "C'est une idée pour l'instant, il n'y a pas encore de structure pour cela, mais il était important pour le président de soulever la question d'une meilleure défense aérienne et antimissile intégrée au niveau régional", a déclaré le responsable de l'administration, sous couvert d'anonymat. "Nous pensons, en particulier compte tenu de la menace croissante des missiles balistiques de l'Iran, qu'il est très prometteur d'avoir une approche plus étroite et plus coopérative concernant la défense antimissile aérienne", a-t-il ajouté. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont été frustrés par les conditions américaines sur les ventes d'armes. Les deux pays ont également été irrités par leur exclusion des pourparlers indirects entre les États-Unis et l'Iran sur la relance d'un pacte nucléaire de 2015 qu'ils considèrent comme défectueux car il ne traite pas du programme de missiles et du comportement régional de la République islamique. Israël, qui partage leurs préoccupations concernant l'Iran, a encouragé le voyage de M. Biden à Djeddah, en espérant qu'il favoriserait un réchauffement des relations entre l'Arabie saoudite et Israël, après que les Émirats arabes unis et Bahreïn ont noué des liens avec l'Etat hébreu dans les cadre des accords d'Abraham.