Nancy Pelosi s'envole pour l'Asie, pas d'étape à Taïwan annoncée

Pékin verrait un passage de la présidente de la Chambre des représentants à Taïwan comme une provocation

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, entamera dimanche une tournée en Asie, a indiqué son bureau, sans mentionner un passage par Taïwan. De nombreuses voix avaient pourtant évoqué une visite de l'île autonome revendiquée par la Chine.

"Je conduis une délégation du Congrès dans la région indo-pacifique pour réaffirmer l'engagement inébranlable de l'Amérique envers ses alliés et amis dans la région", a annoncé Mme Pelosi dans un communiqué.

"À Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et au Japon, nous tiendrons des réunions de haut niveau pour discuter de la manière dont nous pouvons promouvoir nos valeurs et nos intérêts communs notamment la paix et la sécurité, la croissance économique et le commerce, la pandémie de Covid-19, la crise climatique, les droits de l'homme et la gouvernance démocratique", a-t-elle ajouté.

Depuis des semaines, les tensions entre les États-Unis et la Chine se sont accrues à la suite d'informations selon lesquelles Mme Pelosi pourrait se rendre à Taïwan , que la Chine considère comme faisant partie de son territoire.

Des responsables américains se rendent fréquemment dans cette île, mais Pékin verrait un passage de la présidente de la Chambre des représentants comme une provocation.

Samedi, la république populaire de Chine avait d'ailleurs annoncé l'organisation d'un exercice militaire "à munitions réelles" dans le détroit de Taïwan.