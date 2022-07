Karish: le Hezbollah menace à nouveau Israël en amont de l'arrivée de l'émissaire US au Liban

Le groupe chiite a diffusé une vidéo montrant le champ gazier à travers le système de visée d'une arme à feu

Le groupe chiite libanais Hezbollah a publié dimanche matin une vidéo menaçant l'infrastructure d'extraction de gaz du champ offshore Karish situé selon Israël sur son territoire, dans des eaux contestées selon Beyrouth.

La vidéo ouvre sur un texte rédigé en arabe et en hébreu, affirmant que "jouer avec le temps ne sert à rien". Des clichés et les coordonnées de la plate-forme Arendal Spirit, du système de production d'Energean et de la foreuse Icemax de Stena sont présentés à travers le système de visée d'une arme à feu.

Cette vidéo a été publiée tandis que le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé ce dimanche à Beyrouth pour arbitrer les pourparlers en cours entre le Liban et Israël sur leurs frontières maritimes.

Le Liban et Israël, deux pays voisins officiellement toujours en état de guerre, avaient entamé en octobre 2020 des négociations inédites sous l'égide de Washington pour délimiter leur frontière maritime, afin de lever les obstacles à la prospection d'hydrocarbures.

Pour Israël, le champ de Karish est situé sur son territoire mais pour Beyrouth, ce gisement se trouve dans les eaux contestées. Les pourparlers ont été suspendus en mai 2021 à la suite de différends concernant la surface de la zone contestée, notamment sur le champ gazier de Karish.

Des navires de guerre européens devraient par ailleurs bientôt rejoindre la frégate française effectuant des patrouilles navales près de la plateforme gazière de Karish aux côtés de la marine israélienne, selon une information du site saoudien Elaph.

Ceux-ci aideront à empêcher le Hezbollah de s'en prendre à la plateforme Karish ainsi qu'aux autres champs gaziers israéliens en mer Méditerranée.