Une centaine de parlementaires français dénoncent "la politique de guerre d'Erdogan" contre les Kurdes

Ils invitent également la France à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU

Une centaine de parlementaires français dénoncent "la politique de guerre du président" turc Recep Tayyip Erdogan à l'égard des Kurdes du nord de la Syrie, dans une tribune publiée samedi.

"Alors que la Russie de Vladimir Poutine multiplie les crimes de guerre en Ukraine, Recep Tayyip Erdogan, à l'ombre de l'émotion mondiale, envisage de lancer une énième offensive sanguinaire contre les Kurdes du nord de la Syrie", affirment les signataires de cette tribune publiée sur le site de l'hebdomadaire Le Journal du Dimanche.

Le président turc "profite de son statut de pivot de l'Otan dans le cadre du conflit en Ukraine pour obtenir le blanc-seing de l'Alliance atlantique afin d'intensifier ses attaques dans le nord de la Syrie", estiment ces députés et sénateurs communistes, LFI (gauche radicale), socialistes, écologistes mais aussi quelques LR (droite) ou du parti du président Emmanuel Macron.

"Les pays occidentaux ne doivent plus détourner les yeux", lancent ces élus qui appellent les Etats membres de l'Union européenne "à garantir la protection des militants et des associations kurdes présents sur le sol européen".

Ils invitent également la France à saisir le Conseil de sécurité de l'ONU "pour décréter une zone d'exclusion aérienne au nord de la Syrie et placer les Kurdes de Syrie sous protection internationale", et demandent que l'Administration autonome du nord et de l'est de la Syrie (Aanes) "puisse bénéficier d'une reconnaissance internationale".

M. Erdogan a menacé à plusieurs reprises de lancer une offensive militaire contre les militants kurdes dans le nord de la Syrie, afin de créer une "zone de sécurité", à la suite d'une opération menée en 2019.