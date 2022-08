Volontariat: 5 semaines en immersion dans les coulisses du Samu israélien

"J'ai participé à des réanimations, j'ai vu des choses qu'un jeune de mon âge ne voit pas en général"

Ils sont plus de 400 volontaires juifs étrangers, âgés de 18 à 30 ans, à se rendre chaque année en Israël dans le cadre d'un programme de volontariat dans les services d'urgence israéliens Magen David Adom (MADA).

MADA est la société nationale de la Croix-Rouge dans le pays, et le service d’urgence officiel d’Israël, d’ambulance et de don du sang.

"Il s'agit de passer cinq semaines en Israël, mais ce n'est pas un voyage comme les autres", explique à i24NEWS Amos Hermon, PDG de Israel Experience, filiale de l'Agence juive, à l'origine du projet.

"C'est pour les participants l'occasion de rencontrer les Israéliens dans les moments les plus difficiles, ils se rendent sur des scènes d'attentats et d'accidents, et rencontrent les familles dans les moments de vie et de désespoir, ils y puisent la force et le lien avec Israël", ajoute-t-il.

Eva Mamane (19 ans), une jeune canadienne de Montréal, venue en Israël dans le cadre de ce projet, compte démarrer des études de médecine, et "ce programme a été une première approche et une occasion unique de vivre des moments forts, d'être dans l'action", a-t-elle confié.

"Ce qui m'a plu dans ce programme c'est que nous étions indépendants, nous allions au travail comme tous les Israéliens, nous étions intégrés", décrit Adam Elkaim, qui a accompagné les ambulanciers dans toutes leurs missions.

"J'ai participé à des réanimations, j'ai vu des choses qu'un jeune de mon âge ne voit pas en général et on m'a confié des responsabilités que l'on n'a pas à mon âge".

Ce programme qui a été lancé il y a plus de 20 ans, porte le nom de Yohaï Porat, son coordinateur au début des années 2000, tué en 2002 lors d'une fusillade alors qu'il était réserviste à l'armée.

Il a été fondé par un groupe de jeunes Canadiens, venus dans le pays pour sauver des vies dans le cadre de l'Organisation nationale de secours d'Israël. Après une formation de 10 jours, les participants sont déployés pendant 5 semaines au sein de toutes les stations du pays.

"MADA a sa réputation dans le monde et au sein des communautés juives, alors il y a une grande curiosité de la part des jeunes personnes", explique M. Hermon, "ils viennent vivre une expérience israélienne à bord d'ambulances pour le meilleur et pour le pire, et c'est une expérience très spéciale, d'une femme qui accouche ou d'un accident".

Pour MADA, ces centaines de jeunes participants "constituent également une réserve d'aide internationale en cas d'urgence et de catastrophe", précise le Dr Eli Yaffe, vice-président auprès de la communauté bénévole de Magen David Adom, qui prête assistance à de nombreuses organisations dans le monde entier.

En une vingtaine d'années, plus de 4.000 personnes ont déjà participé à ce programme israélien de volontariat.