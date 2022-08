Israël: Moshe Edri nommé nouveau chef du Comité de l'énergie atomique

"Cette mission a pour moi une grande importance"

Le Premier ministre israélien Yaïr Lapid a participé lundi à la cérémonie d'investiture du nouveau chef du Comité de l'énergie atomique, à Jérusalem.

Le général de brigade Moshe Adri, a servi dans l'armée israélienne pendant 31 ans. Au cours des 11 dernières années, il a occupé des postes de direction au sein de l'establishment de la défense.

"Ben Gourion a créé le Comité de l'énergie atomique en 1952. Il faut beaucoup de vision pour l'établir. Sa signification la plus fondamentale est la capacité de prendre une idée et d'y apporter de l'ordre, du pouvoir, les bonnes personnes et une réflexion à long terme. L'arène opérationnelle est constituée de capacités de défense et de capacités d'attaque, et d'autres capacités qui nous maintiennent en vie et nous maintiendront en vie aussi longtemps que nous et nos enfants serons ici. Nous sommes fiers de vous et nous vous remercions. Le destin du peuple d'Israël est entre de bonnes mains", a déclaré Yaïr Lapid.

"Il y a un an, nous avons pris une série de décisions visant à affiner les évaluations pour faire face à la question nucléaire iranienne. Nous avons alloué d'énormes ressources pour combler les lacunes qui m'empêchaient de dormir. Les Iraniens progressent, mais le système israélien fonctionne à plein régime depuis un an. Je vous le demande et je sais que vous continuerez à travailler - quels que soient les bouleversements politiques dans le pays pour notre avenir et notre sécurité", a affirmé l'ancien Premier ministre, Naftali Bennett.

Le nouveau chef du Comité de l'énergie atomique, Moshe Edri a quant à lui affirmé que cette mission est "d'une grande importance, elle provient de la foi intérieure".

"Aujourd'hui, on m'a donné l'occasion à nouveau, de continuer ma mission et de diriger dans les années à venir une organisation unique - le Comité de l'énergie atomique et ses centres afin d'agir pour la sécurité, la résilience et l'avenir de l'État d'Israël," a-t-il conclu.