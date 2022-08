Probable visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la tension monte avec la Chine

"Les troupes adéquates seront déployées pour répondre (...) à la menace posée par l'ennemi"

La présidente de la Chambre des représentants américaine, Nancy Pelosi, doit se rendre mardi à Taïwan, ont déclaré à CNBC trois sources sous couvert d'anonymat, malgré les menaces chinoises croissantes qui ont mis Taïwan en état d'alerte.

Des responsables taïwanais ont de leur côté informé CNN qu'elle devrait passer la nuit à Taïwan, on ignore toutefois quand exactement Mme Pelosi atterrira à Taipei. Elle devrait néanmoins visiter le Parlement taïwanais mercredi matin avant de poursuivre son voyage en Asie, selon The Liberty Times.

Le Financial Times a également évoqué une rencontre entre la haute responsable américaine et la présidente de Taïwan mercredi.

Pour l'heure, Nancy Pelosi a atterri mardi matin sur une base aérienne malaisienne avant de rencontrer le Premier ministre et le président de la chambre basse du Parlement, a rapporté l'agence de presse nationale Bernama. Après Singapour et la Malaisie, son itinéraire prévoit des étapes en Corée du Sud et au Japon.

Le ministère de la Défense taïwanais a affirmé mardi être "déterminé, capable et confiant" concernant la protection de l'île contre les menaces accrues de la Chine, qui a plusieurs fois mis en garde Washington contre une visite de la haute responsable, une provocation majeure selon Pékin qui considère l'île comme une partie de son territoire à réunifier.

"Nous préparons méticuleusement plusieurs plans et les troupes adéquates seront déployées pour répondre (...) à la menace posée par l'ennemi", a assuré le ministère dans un communiqué.

Pour sa part, la Maison Blanche a estimé que la cheffe des députés américains avait "le droit de visiter Taïwan". Il n'y a "pas de raison pour que Pékin fasse de cette visite, qui ne déroge pas à la doctrine américaine de longue date, une forme de crise", a jugé lundi son porte-parole, John Kirby.