Certaines villes américaines menacées par les températures du Moyen-Orient d'ici 2100

"Les vagues de chaleur qui sont aujourd'hui occasionnelles pourraient devenir la norme"

De nombreux Américains pourraient être confrontés à des changements climatiques spectaculaires d'ici la fin du siècle. Selon une nouvelle analyse, 16 villes américaines devraient en effet connaître des températures estivales comparables à celles du Moyen-Orient.

Les vagues de chaleur continuent de sévir dans de vastes régions des États-Unis, plaçant près d'un tiers de la population sous des canicules où les températures atteignent les 46 degrés.

Des centaines de records de chaleur ont été battus, de 37 degrés dans le Massachusetts à 38 degrés dans l'Oregon - des États du nord des États-Unis qui connaissent habituellement des températures plus froides que le sud du pays.

Selon une étude des tendances de température réalisée par Climate Central, le réchauffement climatique pourrait plonger des endroits aux États-Unis dans des extrêmes de chaleur qui n'avaient jamais été concernés par ces phénomènes auparavant.

Selon l'étude, en 2100, les températures estivales de nombreuses villes américaines pourraient être les mêmes que celles des États du sud, et les villes du Sud pourraient connaître des températures semblables à celles des Émirats arabes unis, de l'Arabie saoudite et du Koweït.

"Le véritable risque est que les vagues de chaleur qui sont aujourd'hui occasionnelles, deviennent la norme et durent plus longtemps", a déclaré Peter Girard, porte-parole de Climate Central.

"Ce genre de canicules va devenir habituel et les dangers seront bien plus présents. Des personnes qui n'ont jamais eu besoin d'utiliser l'air conditionné n'auront plus le choix. Cela peut passer rapidement d'inconfortable à dangereux", a-t-il averti.

L'équipe de Peter Girard a récolté des données de 1990 à 2020 pour établir la température "normale" d'aujourd'hui et a examiné 20 projections différentes des températures de ce siècle selon divers scénarios climatiques.