Taïwan prépare des abris anti-aériens dans un contexte de tensions croissantes avec la Chine

L'emplacement des abris sera disponible via une application

Taïwan est en train de mettre en place des abris anti-aériens alors que la tension croissante avec la Chine et l'invasion de l'Ukraine par la Russie suscitent de nouvelles inquiétudes quant à la possibilité d'une attaque chinoise contre l'île.

La Chine a notamment prévenu mardi que les Etats-Unis "devront payer le prix" d'une probable visite à Taïwan de la cheffe des députés américains Nancy Pelosi, qui pourrait enflammer des relations sino-américaines déjà tendues.

La Chine considère Taïwan comme son territoire et a accru son activité militaire en mer et dans les airs. Taïwan a juré de se défendre et a fait du renforcement de ses défenses une priorité, avec des exercices réguliers de défense militaire et civile.

Les préparatifs comprennent l'ouverture continue d'abris où les gens peuvent se protéger des missiles, comme des parkings en sous-sol, le métro et les centres commerciaux souterrains.

Dans la capitale Taipei, plus de 4.600 abris peuvent déjà accueillir 12 millions de personnes, soit plus de quatre fois sa population.

Les autorités de Taipei ont mis à jour leur base de données des abris désignés, en indiquant leur emplacement via une application mobile et en lançant une campagne sur les réseaux sociaux afin que la population sache dans quels abris se réfugier.

L'entrée des abris sera marquée d'une étiquette jaune, de la taille d'une feuille de papier A4 sur laquelle le nombre de personne maximum sera précisé.