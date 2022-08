Visite de Nancy Pelosi à Taïwan, la Chine annonce des "actions militaires ciblées"

"La partie américaine paiera le prix pour avoir porté atteinte aux intérêts chinois"

La Chine a annoncé mardi que l'armée allait lancer des "actions militaires ciblées" en réponse à la visite à Taïwan de la présidente américaine de la Chambre des représentants Nancy Pelosi, qui ravive les tensions sino-américaines.

L'opération de l'armée vise à "défendre résolument la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale et à fermement contrecarrer les ingérences extérieures et les tentatives séparatistes d'"indépendance de Taïwan'", a déclaré Wu Qian, un porte-parole du ministère chinois de la Défense.

La Chine a fermé l'espace aérien au-dessus du détroit de Taïwan aux avions civils. Pékin y aurait également déployé des avions de chasse SU-37.

Près de 445.000 personnes ont suivi en direct et en ligne l'avion de Nancy Pelosi entrer dans l'espace aérien taïwanais sur le site de suivi Flightradar, 10 minutes avant l'atterrissage.

Plus tôt ce mardi, la Chine avait averti que les États-Unis "paieraient le prix", si la présidente de la Chambre des représentants se rendait à Taïwan pendant son voyage en Asie.

"La partie américaine portera la responsabilité et paiera le prix pour avoir porté atteinte aux intérêts de sécurité souverains de la Chine", a déclaré Hua Chunying, porte-parole du ministère des Affaires étrangères, lors d'un point de presse régulier à Pékin.

De son côté, la présidente démocrate de la Chambre américaine des représentants assure que sa visite à Taïwan mardi démontre le "soutien inconditionnel" des Etats-Unis à la démocratie sur l'île.

En tournée en Asie, Nancy Pelosi, 82 ans, est la plus haute responsable américaine élue à se rendre sur l'île en 25 ans.