N. Pelosi à Taïwan: "Je doute fort d'une action à des fins létales pour blesser ou tuer des gens"

La visite de la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi à Taïwan montre le soutien "inébranlable" de Washington, a estimé le ministère taïwanais des Affaires étrangères. Le géopolitologue et président d'Actiongeos, Pascal le Pautremat a analysé sur i24NEWS cette visite à haut risque et les éventuelles conséquences de prise de risque des Américains.

"On se doute bien qu'à Washington ils étaient bien conscients en concrétisant cette escale à Taïwan qu'il y allait avoir des réactions de Pékin. Depuis 2016, vous avez une présidente taiwanaise qui est venue contrecarrer toute la dynamique établie auparavant, une volonté de réaffirmer l'indépendance pleine et entière de Taïwan", a déclaré M. le Pautremat.

"Depuis 2020, lorsqu'elle a été réélue, elle a réaffirmé sa volonté de l'indépendance de Taïwan. Nancy Pelosi arrive dans ce contexte-là et donc cela crée une nervosité très forte. Les Chinois réagissent avec des éléments de langage qui laissent à penser qu'on vient violer leur territoire", a-t-il ajouté.

Comment pourrait réagir la Chine?

"Il pourrait y avoir des violations de l'espace aérien taiwanais," a déclaré M. le Pautremat, rappelant qu'en 2021 près de 1.000 aéronefs chinois ont pénétré l'espace taiwanais.

"Je doute fort d'une action à des fins létales, pour blesser ou tuer des gens", a-t-il souligné. "Les Chinois sont vigilants et prêts, ils ont déjà montré dans des vidéos leur force terrestre militaire et maritime".

Selon plusieurs élus taiwanais, "c'était vraiment malvenu de jouer la surenchère car des tensions sont très vives depuis deux ans, et l'arrivée de Pelosi vient jeter de l'huile sur le feu", a-t-il dit.

Les relations entre la Chine et Taïwan sont tendues depuis leur séparation de facto en 1949, et provoquent des passes d'armes récurrentes entre Pékin et Washington.