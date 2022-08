Analyse: la visite de Nancy Pelosi à Taïwan ravive les tensions sino-américaines

"Ni les Etats-Unis, ni la Chine ne risqueront une guerre frontale"

Les relations entre la Chine et Taïwan sont complexes depuis leur séparation en 1949. Pour Pékin, Taïwan est la 23e province du pays, et Xi Jinping se dit prêt à imposer la souveraineté chinoise sur Taïwan par la force. La venue de Nancy Pelosi, représentante du Congrès américain, ce 2 août après plusieurs jours de suspense symbolise le soutien des Etats Unis à une démocratie face à l'oppresseur chinois. Elle signe aussi la volonté des USA d'affronter les Chinois, coupant le souffle du monde entier et faisant craindre une escalade aux conséquences mondiales importantes, alors même que les combats se poursuivent entre la Russie et l'Ukraine depuis plus de cinq mois.

Impossible de décrypter la situation sans rappeler que les Etats-Unis ont largement contribué à la montée en puissance de l'économie chinoise, investissant massivement dans le pays, transférant leurs industrie dans l'espoir qu'une Chine plus développée se rapprocherait de l'Occident. Au point de se demander "s'ils n'ont pas fabriqué eux-mêmes une "superpuissance" chinoise contre leurs intérêts.

"Les Etats-Unis ressentent la perte de leur suprématie économique détenue au XXIème siècle au profit de la Chine", analyse l'historien Michel Gurfinkiel.

Dans ce contexte, l'idée de "résister" à la Chine, qui elle-même a joué double jeu, est très populaire; aussi bien chez les démocrates que chez les républicains, et rassemble dans un contexte qui est plutôt celui d'une polarisation politique sans précédent.

"Cette visite de Nancy Pelosi, aussi populaire à droite qu'à gauche chez les Américains, représente un espoir pour le parti démocrate de reconstituer ce "vivre ensemble", sous le prisme de la politique internationale", explique M. Gurfinkiel.

Selon l'historien, Nancy Pelosi anime un courant anti-chinois aussi résolu que les républicains, qui conforte l'idée d'une possibilité d'un retour à un certain consensus concernant la politique internationale.

Les électeurs qui vont défendre cette visite vont certainement faire valoir cette avancée sur le plan politique à l'approche des mid-term le 8 novembre.

"Dans ce contexte, beaucoup de personnalités politiques sont tentées de jouer la carte du consensus en matière de politique internationale pour marquer des points contre leurs concurrents respectifs", a-t-il affirmé.

Nancy Pelosi a toujours eu une attitude très particulière avec la Chine. Elle s'est battue contre les aspects dictatoriaux autocratiques du régime chinois qui ne s'est jamais démocratisé, et a pris position en faveur de l'indépendance de Taiwan. Mais elle défend aussi la démocratie en Chine, soutenant fermement ses partisans, contre le pouvoir en place.

"Sa visite à Taiwan renforce son image sur le plan national, elle incarne de manière brillante la possibilité d'une concorde politique en matière de politique internationale", a estimé M. Gurfunkiel.

Les Etats-Unis qui semblent décider à répondre aux agressions chinoises, donnent un nouveau relief à la question de de l'indépendance de Taïwan.

"Ni les Etats-Unis, ni la Chine ne risqueront une guerre frontale entre les deux grandes puissances sur la question de Taïwan. Mais sur le modèle de l'Ukraine, il pourrait y avoir une sorte de "guerre d'usure" avec Washington qui aiderait militairement et économiquement Taïwan comme elle aide l'Ukraine sans confronter la Russie directement", souligne Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel-Aviv à i24NEWS.

"Même si la Chine se décidait à envahir Taïwan, il serait "difficile voire impossible" d'isoler Pékin économiquement comme le fait actuellement Washington sur Moscou", souligne-t-il.

Après l'évènement de ce mardi, les relations sino-américaines, déjà au plus bas, continueront à se dégrader. Mais personne ne semble prêt à aller trop loin.