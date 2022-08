Le programme nucléaire iranien "avance très, très vite" (directeur de l'AIEA)

"Le programme avance vers l'avant, mais aussi latéralement, car il grandit en ambition et en capacité"

Les "belles paroles" de l'Iran ne suffisent pas à satisfaire les inspecteurs internationaux, a averti mardi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), appelant Téhéran à être transparent sur son programme nucléaire, qui "avance très, très vite".

Téhéran et Washington n'ont jusqu'à présent pas réussi à relancer l'accord sur le nucléaire iranien (JCPOA), tandis que l'Iran doit encore accorder aux inspecteurs de l'AIEA un accès "proportionné à la taille" de son programme d'enrichissement d'uranium pour que l'agence puisse garantir de manière crédible qu'il est pacifique.

"Quand il s'agit de nucléaire, les bons mots ne suffiront pas. Ce que vous devez faire, c'est être transparent et conforme et travailler avec nous. Nous sommes prêts et j'espère qu'ils le seront aussi", a martelé Rafael Grossi au siège des Nations Unies, selon Reuters.

"Ils ont un programme nucléaire très ambitieux qui doit être vérifié de manière appropriée. Le programme avance très, très vite et pas seulement vers l'avant, mais aussi latéralement, car il grandit en ambition et en capacité."

Lundi, le chef de l'Organisation iranienne de l'énergie atomique (OIEA), Mohammad Eslami, a fait état de la capacité technique de l'Iran à produire une bombe atomique, réitérant que Téhéran n'avait pas l'intention de prendre cette direction.

L'Iran a pour l'heure déjà dépassé le taux d'enrichissement d'uranium de 3,67% fixé par le JCPOA, montant à 20% début 2021. Puis, il a franchi le seuil inédit de 60%, se rapprochant des 90% nécessaires à la confection d'une bombe.