L'administration Biden autorise la vente d'armements anti-missiles à l'Arabie saoudite et aux Émirats

Cette vente intervient alors que les États-Unis cherchent à créer une alliance défensive dans la région

L'administration Biden a autorisé mardi la vente d'armements anti-missiles à l'Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis.

Ces ventes d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars font suite au voyage du président américain Joe Biden au Moyen-Orient le mois dernier, au cours duquel il a rencontré un certain nombre de responsables et de dirigeants régionaux en Arabie saoudite.

Les nouvelles ventes comprennent 3 milliards de dollars de missiles antimissiles Patriot destinés à l'Arabie saoudite afin de se défendre contre les attaques de missiles des Houthis, et 2,2 milliards de dollars de missiles THAAD pour les Emirats arabes unis.

"La vente proposée améliorera la capacité du Royaume d'Arabie saoudite à faire face aux menaces actuelles et futures en reconstituant son stock décroissant de missiles PATRIOT GEM-T", a indiqué le Département d'Etat.

"Ces missiles sont utilisés pour défendre les frontières du Royaume d'Arabie saoudite contre les attaques transfrontalières persistantes de systèmes aériens sans pilote et de missiles balistiques des Houthis contre des sites civils et des infrastructures critiques en Arabie saoudite", a-t-i

La vente aux Emirats arabes unis vise à "soutenir la politique étrangère et la sécurité nationale des États-Unis en aidant à améliorer la sécurité d'un partenaire régional important. Les Emirats arabes unis sont un partenaire essentiel des États-Unis pour la stabilité politique et le progrès économique au Moyen-Orient". conclut le communiqué.