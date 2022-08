Pékin suspend sa coopération avec Washington après la visite de Pelosi à Taïwan

Cette décision intervient dans le cadre d'une série de mesures de rétorsion

La Chine a suspendu vendredi toute coopération avec les Etats-Unis sur le réchauffement climatique et d'autres domaines, faisant plonger les relations entre les deux pays à leur niveau le plus bas depuis des années, en représailles à la visite à Taïwan de la présidente de la Chambre des représentants américains Nancy Pelosi.

Pékin a lancé jeudi des exercices militaires menaçants dans six zones situées juste au large des côtes de Taïwan, qui, selon elle, se poursuivront jusqu'à dimanche.

Des missiles ont également été tirés au-dessus de Taïwan, ont déclaré des responsables de la défense aux médias d'État.

La Chine s'oppose à ce que l'île autonome dispose de ses propres contacts avec les gouvernements étrangers, mais sa réaction à la visite de Mme Pelosi a été inhabituellement véhémente.

Le ministère des Affaires étrangères a déclaré que le dialogue entre les commandants régionaux et les chefs des départements de la défense américains et chinois serait annulé, de même que les discussions sur la sécurité maritime militaire.

La coopération sur le retour des immigrants clandestins, les enquêtes criminelles, la criminalité transnationale, les drogues illégales et le changement climatique sera également suspendue, a indiqué le ministère.

La Chine a indiqué vendredi que plus de 100 avions et 10 navires de guerre ont pris part aux exercices militaires autour de Taïwan au cours des deux derniers jours, tout en annonçant des sanctions essentiellement symboliques à l'encontre de Nancy Pelosi et de sa famille en raison de sa visite à Taïwan en début de semaine.