Analyse/Opération Aurore: de Washington à Moscou en passant par Abou Dhabi, les appels au calme se multiplient

Les Émirats arabes unis ont souligné "la nécessité de rétablir le calme dans la bande de Gaza"

Lundi, l'attention diplomatique d'Israël se concentrera sur la table ronde habituelle du Conseil de sécurité des Nations unies, lorsque, à huis clos, les ambassadeurs discuteront une fois de plus du conflit entre Israël et Gaza.

Mais il est peu probable que le résultat change la donne. C'est la température diplomatique à l'intérieur de la salle qui est importante.

Du moins si l'on se fie à la réaction des Émirats arabes unis. Dans un communiqué, les Émirats ont souligné "la nécessité de rétablir le calme dans la bande de Gaza, de réduire l'escalade et de préserver la vie des civils", et ont également appelé à "un maximum de retenue" pour éviter "de nouvelles violences source d'instabilité".

Pour Israël, cette réaction est importante. Les Émirats arabes unis sont au cœur des accords d'Abraham, ce qui signifie qu'ils sont au cœur des efforts déployés par Israël pour normaliser la situation dans la région. Il est donc significatif que l'État du Golfe ait décidé de se ranger sur un terrain sûr, déjà occupé par l'Europe et Washington.

"Nous sommes activement engagés avec les partenaires régionaux israélo-palestiniens pour travailler à l'obtention d'un plus grand calme à la suite de ces frappes. Et nous exhortons les parties à éviter toute nouvelle escalade", a déclaré vendredi John Kirby, coordinateur du Conseil de sécurité nationale américain pour la communication stratégique.

Tant les États-Unis que le Royaume-Uni, dans leurs réactions aux derniers combats, ont mentionné le droit d'Israël à se défendre. La réaction de l'ambassadeur allemand en Israël, Steffan Siebert, a été jugée particulièrement empathique.

"C'est nouveau pour moi, mais malheureusement trop familier pour les Israéliens. Un sommeil agité et empli de reconnaissance pour la protection du Dôme de Fer (système anti-missile). Mes pensées vont en particulier aux habitants du sud pour qui le danger terroriste est le plus proche. Et aux nombreux habitants de Gaza qui veulent vivre en paix", a-t-il écrit sur Twitter.

Même l'Union européenne, dans sa déclaration appelant à "la plus grande retenue de toutes les parties", a mentionné le "droit d'Israël de protéger sa population civile." Un élément absent de la déclaration du ministère français des Affaires étrangères, bien qu'il ait noté que "les Israéliens et les Palestiniens ont le droit de vivre en paix, dans la dignité et la sécurité."

C'est la réaction de Moscou qui est particulièrement digne d'intérêt. La Russie a également appelé à la "retenue maximale". Cela prouve que même en ces temps de tension internationale, la Russie et l'Occident peuvent s'entendre sur une chose: personne ne veut d'une guerre plus étendue à Gaza.