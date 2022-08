Nucléaire: l'Iran exhorte l'AIEA à régler la question des sites non déclarés

Les Etats-Unis participent de manière indirecte avec l'Iran aux négociations de Vienne

L'Iran a exhorté dimanche l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) à régler "complètement" la question des sites non déclarés, une demande clé de Téhéran dans les négociations en cours pour relancer l'accord international de 2015 sur le nucléaire.

Les pourparlers ont repris jeudi à Vienne, après cinq mois de blocage, pour tenter de régler les derniers points d'achoppement entre Téhéran et Washington afin de sauver le pacte de 2015.

Ce dernier a été conclu par l'Iran d'une part, les Etats-Unis, la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne de l'autre, pour empêcher la République islamique de se doter de l'arme atomique.

Le pacte est moribond depuis le retrait unilatéral en 2018 des Etats-Unis sous Donald Trump et le rétablissement des sanctions américaines, qui ont poussé Téhéran à s'affranchir progressivement de ses obligations dictées par l'accord.

Les Etats-Unis participent de manière indirecte avec l'Iran aux négociations de Vienne qui ont débuté en avril 2021. L'administration américaine de Joe Biden veut le réintégrer, l'Union européenne jouant l'intermédiaire.

Dans le cadre des discussions ayant repris jeudi, Téhéran exige que l'AIEA achève son enquête concernant des traces d'uranium enrichi retrouvées sur trois sites non déclarés.

"L'agence devrait complètement régler la question (...) par la voie technique, et s'éloigner des questions politiques non pertinentes et non constructives", a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian lors d'un entretien téléphonique avec le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres.