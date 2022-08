Il a appelé à une enquête rapide et approfondie sur les victimes civiles

Le président américain Joe Biden a salué le cessez-le-feu conclu entre Israël et le groupe palestinien Jihad islamique basé à Gaza après trois jours d'hostilités, dans un communiqué diffusé dimanche soir.

"Au cours de ces 72 dernières heures, les États-Unis ont travaillé avec des responsables israéliens, palestiniens, égyptiens, qataris, jordaniens, et d'autres dans toute la région pour encourager une résolution rapide du conflit", a-t-il affirmé, remerciant par ailleurs le président Abdel Fattah al-Sissi pour le rôle joué par son pays dans les négociations, ainsi que l'émir cheikh Tamim Bin Hamad Al Thani pour sa contribution.

M. Biden a également réitéré son soutien "de longue date et inébranlable" au droit d'Israël de se défendre contre les attaques.

L'Etat hébreu "a défendu son peuple contre des tirs de roquettes aveugles perpétrés par le groupe terroriste Jihad islamique palestinien", a dénoncé le président avant de féliciter le Premier ministre Yaïr Lapid et le leadership constant de son gouvernement tout au long de la crise.

Il a dans le même temps déploré les victimes civiles à Gaza, "une tragédie" selon lui, "qu'il s'agisse des frappes israéliennes contre les positions du Jihad islamique ou des dizaines de roquettes du groupe ayant chuté à l'intérieur de Gaza".

Il a à ce propos appelé à une enquête rapide et approfondie, et exhorté toutes les parties à appliquer pleinement le cessez-le-feu, et à veiller à ce que le carburant et l'aide humanitaire parviennent à Gaza, "à mesure que les combats s'apaiseront".

La trêve précaire entrée en vigueur dimanche soir à 23H30 entre Israël et le groupe palestinien Jihad islamique basé à Gaza était apparemment respectée lundi matin, aucune partie ne faisant état de violation majeure de l'accord.