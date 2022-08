Israël: des abris anti-missiles rénovés il y a un mois par des jeunes volontaires britanniques

"Nous n'imaginions pas que les abris seraient utilisés aussi rapidement !”

450 adolescents britanniques, âgés de 14 à 15 ans, étudiant dans des écoles juives au Royamume-Uni, sont arrivés en Israël en juin dernier pour une tournée éducative au cours de laquelle ils se sont portés volontaires pour rénover et nettoyer des abris au sein des localités frontalières de Gaza, en cas d’alertes aux roquettes.

"Nous sommes heureux qu'ils aient pu rester au moins dans les abris dans de bonnes conditions", se réjouit une participante au projet, alors que quelque 1.100 roquettes ont été tirées sur Israël depuis Gaza en trois jours lors de l'opération Aurore. Comme d'habitude, les localités du sud de l'Etat hébreu sont celles qui en ont fait essentiellement les frais, essuyant des dizaines de tirs de projectiles, avec seulement quelques secondes pour se réfugier dans les abris anti-missiles. Nombre d'entre eux y ont passé la nuit.

"Il y a, en Israël, peut-être des centaines de milliers de bâtiments et d'appartements construits il y a longtemps, qui sont dépourvus d'abris. Donc nous veillons à préparer l'utilisation des abris publics tout au long de l'année", révèle à i24NEWS Yonatan Galon, PDG de JNF-UK, la plus ancienne organisation caritative israélienne de Grande-Bretagne en Israël.

"Dans ces abris mal entretenus, il y a des ordures, parfois des rats, ou des animaux morts"

Or ces locaux sont souvent mal entretenus, "il y a des ordures, parfois des rats, ou des animaux morts", détaille M. Galon, "le plus souvent dans les quartiers les plus défavorisés, notamment d'Ashkelon ou d'Ashdod, et donc ils ne sont pas disponibles en cas d'urgence".

"Ce projet de rénovation est mené par l'association Ossim chkhuna (Faire un quartier), et soutenu par JNF financièrement mais aussi d'un point de vue logistique, et donc nous faisons participer des volontaires", a-t-il expliqué.

Au mois de juin, l'organisation s'est lancée dans la rénovation de quelque 270 abris à Ashdod, et c'est dans ce cadre que les adolescents britanniques se sont joints au programme. Ces jeunes participaient à une tournée d'été éducative de plusieurs semaines lors de laquelle ils ont pris part à des activités liant la jeune génération juive en Grande-Bretagne à l'État d'Israël.

"Un travail difficile dans la chaleur et l'humidité, et la rencontre entre des résidents israéliens de quartiers défavorisés qui ne parlent pas l'anglais avec des jeunes britanniques qui ne parlent pas l'hébreu a parfois été difficile", admet Yonathan Galon, assurant que "leur très grande motivation leur a permis de surmonter les difficultés".

"Israël fait face à des tirs de roquettes incessants et cela peut parfois être vraiment effrayant, c'est pourquoi le nettoyage des abris a un si grand impact, car les abris sauvent des vies", a remarqué le jeune Mati qui a participé au projet de nettoyage. "Je suis fier de mes amis et de moi-même d'avoir pu aider un peu pour la sécurité des résidents du sud", s'est-il félicité.