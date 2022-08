Le ministre israélien des Finances exhorte les États-Unis et l'UE à favoriser la concurrence sur les importations vers Israël

"Les importateurs israéliens ont parfois été soumis à des pratiques de prix et de distribution déloyales"

Le ministre israélien des Finances, Avigdor Lieberman, a adressé mardi une missive inhabituelle à la responsable de la Commission fédérale du commerce des États-Unis ainsi qu'à la commissaire européenne à la Concurrence, a révélé Channel 12.

"Au cours de la dernière décennie, les prix en Israël ont augmenté de façon spectaculaire - notamment, en raison du fait que les importateurs exclusifs ou officiels ont profité du manque de concurrence sur le marché et pratiqué des prix excessifs", a écrit M. Liberman.

"Ainsi je m'adresse à vous en tant qu'autorité suprême en matière de concurrence et d'antitrust, compte tenu des demandes d'importateurs parallèles qui souhaitent importer des produits d'Europe (et des États-Unis respectivement) en Israël", a-t-il poursuivi.

"En raison d'accords entre les fabricants et les importateurs officiels, les importateurs parallèles sont confrontés à des difficultés déraisonnables pour importer des produits de consommation sur le marché israélien", a-t-il reproché.

"Afin de préserver et d'encourager la concurrence, et de protéger les consommateurs de prix excessifs et des effets négatifs des accords d'exclusivité", Avigdor Liberman a appelé les responsables américain et européen à "renforcer les liens entre les autorités de concurrence des deux parties et approfondir la coopération et le partage d'informations".

Il a proposé de travailler "ensemble pour assurer un traitement équitable aux importateurs parallèles afin qu'ils puissent opérer librement sans entraves à la concurrence déloyale."

"En outre, il est important que les autorités de la concurrence travaillent ensemble pour s'assurer que les lois sur la concurrence sont appliquées à la fois contre les importateurs et les exportateurs afin que les consommateurs puissent bénéficier des fruits d'une concurrence libre et loyale", a-t-il conclu.