Israël participe à la découverte d'une molécule contre le cancer "bientôt" sous forme de pilule

Des scientifiques des universités de Tel Aviv et de Lisbonne ont découvert cette alternative

Des chercheurs des universités de Tel Aviv et de Lisbonne ont identifié et synthétisé conjointement une petite molécule qui pourrait être une alternative plus accessible et efficace qu'un anticorps dans le cadre du traitement contre le cancer par immunothérapie, a-t-il été révélé lundi dans un communiqué du centre universitaire israélien.

Les anticorps capables de neutraliser les protéines PD-1/PD-L1 - qui désactivent les cellules immunitaires - ont déjà été approuvés pour une utilisation clinique et sont considérés comme la grande promesse dans la lutte contre le cancer.

Cette immunothérapie pourrait améliorer considérablement les résultats contre la maladie, sans effets secondaires graves qui accompagnent les traitements tels que la chimiothérapie.

Mais les anticorps sont coûteux à produire et ne sont donc pas disponibles pour tous les patients. De plus, ils sont trop volumineux pour pénétrer et atteindre les zones moins accessibles et moins exposées de la tumeur.

Des scientifiques des universités de Tel Aviv et de Lisbonne ont utilisé des outils bioinformatiques et d'analyse de données pour trouver une alternative plus petite et plus intelligente à ces anticorps.

Une petite molécule capable de contrôler la croissance tumorale aussi efficacement que des anticorps - en inhibant PD-L1 - a ainsi été découverte par le Dr Rita Acúrcio.

Elle présente par ailleurs des avantages majeurs par rapport au traitement par anticorps. Tout d'abord, le coût: "nous avons déjà synthétisé la petite molécule avec un équipement simple, en peu de temps et pour beaucoup moins cher que dans un traitement par anticorps".

"D'autre part, les patients pourront probablement la prendre chez eux, par voie orale, sans avoir besoin d'une administration à l'hôpital", a expliqué la Pr. Ronit Satchi-Fainaro.

Qui plus est, "s'il y a moins de vaisseaux sanguins dans une zone particulière de la tumeur, l'anticorps ne pourra pas y pénétrer. La petite molécule, en revanche, diffuse, et n'est donc pas entièrement dépendante des vaisseaux sanguins de la tumeur ni de son hyperperméabilité. Je pense qu'à l'avenir, elle sera disponible dans le commerce et rendra l'immunothérapie abordable pour les patients atteints de cancer", a-t-elle souligné.