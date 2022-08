Helsinki: salut nazi de Justin Bieber lors d'un spectacle, indignation de la communauté juive

"C'est une claque au visage de millions de Juifs à travers le monde de la part du célèbre chanteur"

Le chanteur canadien Justin Bieber s'est produit mardi à Helsinki, en Finlande, devant 20.000 spectateurs, un spectacle lors duquel l'auteur-compositeur-interprète a été enregistré saluant d'un bras levé allant et venant le long de la scène, tel un salut nazi. La vidéo est parvenue aux communautés juives d'Europe, qui demandent des explications aux producteurs du chanteur.

"C'est une claque au visage de millions de Juifs à travers le monde de la part du célèbre chanteur", a déclaré le président de la Conférence des rabbins d'Europe, le rabbin Pinchas Goldschmidt.

"Il est impensable qu'un chanteur avec des dizaines de millions de fans et d'adeptes à travers le monde se permette d'adopter une telle conduite sur un sol européen imbibé du sang de millions de Juifs et d'autres minorités, qui ont été brutalement assassinés par l'oppresseur nazi", s'est-il par ailleurs indigné, estimant qu'un tel geste "obscène" sur une plate-forme aussi large est "une image de victoire pour les antisémites et constitue une incitation à la haine".

"J'exige des explications du chanteur sur ce comportement humiliant et j'appelle l'État d'Israël à envisager d'annuler son spectacle prévu en Israël en octobre", a-t-il martelé.

Cet incident intervient deux mois avant une représentation du célèbre chanteur canadien prévu sur la scène israélienne le 13 octobre 2022. Justin Bieber est devenu un artiste incontournable avec 80 millions d’albums vendus à travers le monde.