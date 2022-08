La Corse se tourne vers Israël pour répondre à son problème de sécheresse

"La Corse a besoin de s'inspirer d'Israël"

Confrontée à la sécheresse depuis plusieurs années, l'île méditerranéenne de la Corse doit renforcer ses restrictions pour mieux gérer l'utilisation de son eau, mais aussi chercher par tous les moyens à perfectionner son savoir-faire en la matière. C'est à partir de ce constat que Joseph Colombani, président de la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, a décidé d'organiser un voyage d'étude d'une semaine en Israël, du 17 au 24 novembre 2022, pour découvrir les techniques d’irrigation utilisées dans un pays reconnu comme une référence en la matière.

"Cela fait 8 mois que nous travaillons sur ce voyage. Néanmoins, ça fait quelques années maintenant que nous sommes en restriction et que nous connaissons la sécheresse [...] Depuis longtemps, notre idée sur ce sujet-là est d’aller chez les meilleurs. En Israël, nous allons notamment nous rendre dans l’entreprise qui a inventé le goutte-à-goutte", expliquait la semaine dernière M. Colombani au site France-Info.

La délégation envisage de rendre visite à différentes entreprises "travaillant également sur l’anticipation et les problèmes liés à la chaleur, aux sols arides, au stress hydrique et à l’irrigation", précise le média français.

Volonté de s'inspirer des technologies d’irrigation israéliennes et de mettre en place un programme d’échanges à plus long terme avec l'Etat hébreu: tels sont les objectifs de cette délégation, qui va rencontrer des agriculteurs mais aussi des membres du gouvernement israélien.

"La volonté de s'en sortir"

Joseph Colombani, nationaliste convaincu, souhaite que "la Corse puisse de débrouiller par elle-même, sans dépendre du gouvernement français, de Bruxelles et de sa politique libérale", explique David Antonelli, président de l'association Corse-Israël à i24NEWS.

"Toute la délégation qui va se rendre en Israël voit que l'Etat français se fiche de cette problématique et c'est pour cela qu'ils ont décidé de se tourner vers Israël", a affirmé M. Antonelli.

"La Corse a besoin de s'inspirer d'Israël, et de voir comment ses techniques peuvent aider l'île à développer ses propres capacités et à apporter des solutions concrètes", a-t-il affirmé à i24NEWS. "L'Etat hébreu est un modèle, dans sa capacité à innover et à construire, malgré l'état de guerre permanent et les voisins hostiles. C'est une démarche très positive et je ferai tout pour les aider dans cette initiative courageuse", a-t-il ajouté.

Il faut dire que la Corse n'a pas jeté son dévolu sur Israël pour rien. A titre d'exemple, Israël a mis en place cette politique volontariste en faveur de la réutilisation d'eaux usées traitées dès le début des années 1990, et irrigue à 60% au moyen d'eaux usées traitées, selon une étude de l'OCDE.