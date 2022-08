Un film qui sortira en 2023 met en lumière les histoires de diplomates qui ont sauvé les Juifs des nazis

L'histoire est principalement racontée du point de vue des enfants des diplomates et des survivants

Un documentaire dont la sortie sur les écrans est prévue en 2023, révèle des histoires rares de diplomates qui ont sauvé des centaines de milliers de Juifs des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale.

The Rescuers - Last-Chance Project est la suite du film The Rescuers, sorti il y a dix ans, qui racontait l'histoire de 15 diplomates, dont le Suédois Raoul Wallenberg, reconnu comme Juste parmi les Nations par Israël.

Dans ce nouveau film, le réalisateur Michael King, lauréat d'un Emmy Award, se concentre sur 30 autres histoires de diplomates du monde entier qui ont sauvé des vies juives en Europe pendant la guerre.

L'histoire est principalement racontée du point de vue des enfants des diplomates et des survivants, car la plupart des témoins sont déjà décédés.

Selon King, c'est "une course contre la montre et notre dernière chance de documenter les témoignages authentiques des personnes sauvées et de leurs sauveteurs. Nous avons une équipe de chercheurs qui tentent de retrouver les personnes qui ont été secourues, ainsi que les enfants des diplomates, et nous nous appuyons sur la contribution de professionnels comme l'historienne Alexa Potter."

Le film a été tourné dans plusieurs pays et tous les témoignages ont été conservés dans des archives numériques.

"Voir des gens se rencontrer pour la première fois alors qu'on sait qu'ils sont vivants grâce aux actions courageuses de quelques personnes, c'est incroyable", a conclu King.