Taipei remercie Washington pour le maintien de la sécurité dans le détroit de Taïwan

Le ministère taïwanais des Affaires étrangères a exprimé samedi sa "sincère gratitude" aux États-Unis pour avoir pris des "actions concrètes" visant à maintenir la sécurité et la paix dans le détroit et dans toute la région.

"L'intimidation militaire et économique délibérée" de la Chine a "encore renforcé l'unité et la résilience du camp démocratique mondial", a souligné le ministère.

Ces remarques interviennent tandis que le coordinateur américain pour l'Indo-Pacifique, Kurt Campbell, a estimé vendredi que la Chine avait "réagi de manière excessive" à la visite de la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis, Nancy Pelosi, à Taïwan, en déclenchant plusieurs exercices militaires menés autour de l'île, considérée par la Chine comme son propre territoire.

Il a annoncé que Washington allait renforcer ses relations commerciales avec Taïwan et effectuer de nouveaux passages aériens et maritimes dans le détroit, une "feuille de route ambitieuse" sur le commerce sera dévoilée "dans les prochains jours".

Les forces américaines "vont continuer à voler, naviguer ou opérer partout où le droit international l'autorise", a-t-il poursuivi, sans préciser la nature des déploiements effectués dans le détroit ou leur calendrier.

Lors d'un rassemblement samedi dans le sud de Taïwan pour les élections locales prévues fin novembre, la présidente taïwanaise, Tsai Ing-wen, a déploré ne pas être seulement confrontée à des candidats rivaux, "mais aussi à la pression de la Chine".

"Les Taïwanais sont très enthousiastes et aiment la liberté et la démocratie, et tant de bons amis internationaux sont venus pour nous soutenir. Et c'est normal, mais la Chine continue de menacer et d'intimider" l'île, a-t-elle averti, assurant "que notre gouvernement et l'armée sont prêts, et je n'abandonnerai pas Taïwan".