L'agresseur de Salman Rushdie aurait des liens avec l'extrémisme chiite (média)

Hadi Matar aurait publié des messages sur les réseaux en soutien à l'Iran et à ses Gardiens de la révolution

Le principal quotidien ultraconservateur iranien, Kayhan, a félicité samedi l'homme ayant poignardé la veille aux Etats-Unis l'écrivain britannique mondialement connu Salman Rushdie, auteur des "Versets sataniques", cible depuis plus de 30 ans d'une fatwa de l'Iran.

"Bravo à cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie", écrit le journal, dont le patron est nommé par le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei.

M. Rushdie a été agressé au cou et à l'abdomen alors qu'il se tenait sur l'estrade d'un amphithéâtre d'un centre culturel à Chautauqua, dans le nord-ouest de l'Etat de New York. Selon son agent, il a été placé sous respirateur artificiel et pourrait perdre un oeil.

Son agresseur présumé, Hadi Matar, 24 ans, d'origine libanaise, arrêté et mis en garde à vue par la police de l'État de New York, aurait des liens avec l'extrémisme chiite, ont indiqué au New York Post des sources policières.

Selon le journal, les premiers éléments de l'enquête suggèrent que le suspect originaire de Fairview dans le New Jersey, aurait publié des messages sur les réseaux sociaux en soutien à l'Iran et à ses Gardiens de la révolution, et en faveur de l'extrémisme chiite plus largement.

Hadi Matar était par ailleurs en possession d'un faux permis de conduire, au nom de "Hassan Mughniyah", un pseudonyme "éloquent pour qui connaît l'islamisme chiite et le Hezbollah", relève Romain Caillet, islamologue et consultant français, cité par le Figaro.

Selon lui, le nom rappelle celui de Imad Mughniyah, l'un des fondateurs et des plus haut dirigeants du groupe chiite libanais Hezbollah.

Accusé de nombreuses attaques dont l'attentat-suicide contre l'ambassade des États-Unis à Beyrouth (1983), l'attentat de l'AMIA contre un centre communautaire juif à Buenos Aires (1994), le détournement d'un Boeing TWA 847 (1985), l'attentat contre l'ambassade de France au Koweit, et l’exécution du sociologue français Michel Seurat (1986), il est tué le 12 février 2008 à Damas en Syrie, par l'explosion d'une bombe, une opération attribuée au Mossad et à la CIA.

En 2006, le chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, avait également souligné que si un musulman avait tué Salman Rushdie, "les bâtards d'Occident n'auraient pas osé blasphémer le nom du prophète, ni au Danemark, ni en France, ni en Norvège ni ailleurs".

Pour l'heure, la police de l'État de New York estime toutefois que les motivations de Hadi Matar restent floues. "Nous n'avons aucune indication sur ses motivations pour le moment", a affirmé le major Eugene J. Staniszewski aux journalistes, précisant que le suspect avait probablement agi seul.