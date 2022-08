Emirats: l'ex-avocat américain de Khashoggi, expulsé, quitte le pays

Selon une agence de presse émiratie, M. Ghafoor était poursuivi à la demande des autorités américaines.

L'ex-avocat américain du journaliste saoudien assassiné Jamal Khashoggi, condamné par la justice émiratie à payer une lourde amende pour "blanchiment d'argent", a quitté le pays après en avoir été expulsé, a annoncé samedi son conseil.

"Il est en route pour les Etats-Unis", a déclaré Me Faisal Gill, précisant que son client, Asim Ghafoor, s'était acquitté de son amende de cinq millions de dirhams (1,3 million d'euros).

Arrêté en juillet aux Emirats arabes unis et condamné à trois ans de prison ainsi qu'à une amende de trois millions de dirhams (800.000 euros) pour "blanchiment d'argent lié à une opération d'évasion fiscale aux Etats-Unis", M. Ghafoor a vu jeudi sa peine d'emprisonnement annulée.

Un tribunal à Abou Dhabi l'a alors condamné à payer cinq millions de dirhams et décidé de l'expulser du territoire émirati.

Selon l'agence de presse WAM, M. Ghafoor était poursuivi à la demande des autorités américaines. En juillet, le département d'Etat américain a nié avoir demandé l'arrestation de M. Ghafoor et indiqué que cette affaire ne semblait pas liée à ses liens avec Jamal Khashoggi.

L'avocat de M. Ghafoor a assuré qu'aucune charge n'était retenue contre lui aux Etats-Unis.

M. Ghafoor est à la tête d'un cabinet d'avocats et membre du conseil d'administration du groupe de défense des droits humains Democracy for the Arab World Now (DAWN), fondé par Jamal Khashoggi.

L'assassinat de M. Khashoggi en 2018 par des agents saoudiens avait considérablement terni l'image du royaume, proche allié des Emirats arabes unis voisins.