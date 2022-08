L'attaque contre Salman Rushdie est un complot des Etats-Unis affirme un journal iranien

"L'attaque contre Salman Rushdie a montré la faiblesse du renseignement"

La violente attaque contre Salman Rushdie est un complot des Etats-Unis qui "veulent probablement propager l'islamophobie dans le monde", affirme dimanche un journal iranien, alors qu'il n'y a eu jusqu'ici aucune réaction officielle de la République islamique.

Menacé de mort depuis une "fatwa" de l'Iran de 1989, un an après la publication des "Versets sataniques", l'écrivain britannique naturalisé américain a été poignardé une dizaine de fois vendredi dans l'Etat de New York (nord-est des Etats-Unis), une attaque qui indigne en Occident mais qui est saluée par des extrémistes en Iran et au Pakistan.

"Peut-être qu'un jeune musulman, qui n'était pas né lorsque Salman Rushdie a écrit son livre satanique, a voulu se venger de lui", avance dimanche le quotidien ultraconservateur Javan.

L'assaillant Hadi Matar, un Américain d'origine libanaise âgé de 24 ans, est né plusieurs années après la publication des "Versets sataniques". Ce roman satirique est considéré par les musulmans les plus rigoristes comme blasphématoire à l’égard du Coran et du prophète Mahomet.

Le journal Javan évoque aussi l'hypothèse d'un complot ourdi par les Américains: "Un autre scenario, c'est que les Etats-Unis veulent probablement propager l'islamophobie dans le monde", ajoute Javan.

Pour le quotidien Kayhan, "l'attaque contre Salman Rushdie a montré la faiblesse du renseignement des Etats-Unis et démontré que même des mesures de sécurité strictes ne peuvent empêcher des attentats".

"L'agression contre Salman Rushdie prouve aussi que se venger de criminels sur le sol américain n'est pas difficile. Désormais, (l'ex-président Donald ) Trump et (l'ex-secrétaire d'Etat Mike) Pompeo se sentiront plus menacés", ajoute Kayhan.

Le journal brandit une menace contre ces deux anciens responsables, qui sont "les principaux auteurs de l'assassinat du général Qassem Soleimani", éliminé lors d'un raid américain en Irak en 2020. Il était le chef des forces Qods, branche des opérations extérieures des Gardiens de la révolution, armée idéologique de l'Iran.