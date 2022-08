Washington dénonce la couverture médiatique "abjecte" de l'agression de Salman Rushdie en Iran

Antony Blinken a déclaré que des médias d'État iraniens "jubilaient" après l'agression de l'intellectuel

Le département d'État américain a dénoncé l'incitation "méprisable" à l'encontre de Salman Rushdie de la part des institutions iraniennes, ainsi que la couverture médiatique de l'agression à l'arme blanche dont a été victime l'intellectuel, vendredi dans le nord de l'État de New York.

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré dimanche que des médias d'État iraniens "jubilaient" après l'agression de l'intellectuel. "C'est abject", a-t-il observé dans un communiqué.

"Les institutions d'État iraniennes incitent à la violence contre Rushdie depuis des années", a-t-il fustigé.

Menacé de mort depuis une "fatwa" de l'Iran de 1989, un an après la publication des "Versets sataniques", l'écrivain britannique naturalisé américain a été poignardé une dizaine de fois vendredi dans l'État de New York (nord-est des États-Unis), une attaque qui indigne en Occident mais qui est saluée par des extrémistes en Iran et au Pakistan.

Le quotidien iranien ultraconservateur Kayhan a félicité l'auteur de l'attaque, Hadi Matar, "cet homme courageux et conscient de son devoir qui a attaqué l'apostat et le vicieux Salman Rushdie".

De son côté, le journal Javan a estimé que la violente attaque contre Salman Rushdie est un complot des États-Unis qui "veulent probablement propager l'islamophobie dans le monde".

"Peut-être qu'un jeune musulman, qui n'était pas né lorsque Salman Rushdie a écrit son livre satanique, a voulu se venger de lui", a expliqué ce quotidien ultraconservateur.

Les autorités iraniennes n'ont jusqu'ici pas réagi à la tentative d'assassinat de Salman Rushdie, toujours hospitalisé dans un état grave, alors que la République islamique n'a jamais renié la fatwa émise en 1989 par son fondateur appelant au meurtre du romancier âgé de 75 ans.