Moscou prêt à armer ses alliés d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique

"(Nous) sommes prêts à offrir à nos alliés les types d'armes les plus modernes" (Poutine)

Moscou "apprécie" ses liens avec les pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Afrique et est prêt à offrir des armes modernes à ses alliés, a affirmé lundi Vladimir Poutine, au premier jour d'un salon international de l'armement organisé pendant une semaine à Koubinka, dans la région de Moscou, où sont attendus environ 1.500 participants.

"(Nous) sommes prêts à offrir à nos alliés les types d'armes les plus modernes, des armes légères aux véhicules blindés et de l'artillerie à l'aviation de combat et aux véhicules aériens sans pilote", a déclaré le président russe lors de la cérémonie d'ouverture de cet événement.

"Partout dans le monde, (ces armes) sont appréciées par les professionnels pour leur fiabilité, leur qualité et, surtout, pour leur haute efficacité. Elles ont quasiment toutes été employées à maintes reprises dans des conditions de combat réelles", a-t-il souligné selon Reuters, près de six mois après le début de l'invasion en Ukraine.

La Russie a, selon lui, "beaucoup d'alliés", des "liens de confiance" en Amérique latine, en Asie et en Afrique. "Ce sont des Etats qui ne fléchissent pas devant une soi-disant hégémonie. Leurs dirigeants font preuve d'un vrai caractère viril".

Plus tôt lundi, le président russe a informé le dirigeant nord-coréen que les deux pays allaient "développer les relations bilatérales globales et constructives en déployant des efforts communs", dans une lettre adressée à Kim Jong Un pour le jour de la libération de la Corée.

La semaine dernière, le chef de la junte au Mali a remercié Vladimir Poutine lors d'un entretien téléphonique au lendemain de l'acquisition de nouveaux équipements militaires de son allié russe.

L'armée malienne a réceptionné de nouveaux équipements militaires, dont cinq avions et un hélicoptère de combat au cours d'une cérémonie officielle en présence du chef de la junte et de diplomates russes, durant laquelle le "partenariat gagnant-gagnant avec la fédération de Russie" a été vanté.

La Russie, deuxième pays exportateur d’armes au monde après les Etats-Unis, risque d'être pénalisée par les conséquences des sanctions occidentales contre Moscou depuis son offensive en Ukraine, en bloquant notamment ses circuits logistiques et financiers. Des armes russes utilisent aussi des composants étrangers désormais inaccessibles à l'importation.

a longtemps été notamment le premier fournisseur de l’Asie du Sud-Est. Mais la guerre en Ukraine risque de remettre cette relation en question. Selon les analystes militaires occidentaux, les mauvaises performances des troupes et de l'armement russes pourraient rendre ses exportations d'armes moins attrayantes.