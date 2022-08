Albert Bourla, PDG de Pfizer, testé positif au Covid-19

Albert Bourla s'est actuellement mis à l'isolement

Albert Bourla, le PDG de Pfizer, a été diagnostiqué positif au Covid-19, a déclaré lundi le groupe américain, dans un communiqué.

Il a affirmé être "reconnaissant" d'avoir reçu les quatre doses du vaccin développé par Pfizer et BioNTech, et a assuré 'aller bien' et ne ressentir que des symptômes légers de la maladie. Le PDG d'entreprise a également précisé qu'il avait commencé un traitement à base de Paxlovid, le médicament par voie orale conçu par le laboratoire.

https://twitter.com/i/web/status/1559145992594784256 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

'Nous avons parcouru un tel chemin au cours des dernières années pour combattre cette maladie que je suis confiant dans le fait de vite me rétablir', a-t-il ajouté dans le communiqué.

Albert Bourla s'est actuellement mis à l'isolement.

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a déclaré mercredi dernier qu'elle visait l'approbation dès l'automne d'un vaccin anti-Covid de Pfizer/BioNTech ciblant deux sous-variants de la souche Omicron se propageant rapidement.