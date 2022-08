L'agresseur de Rushdie revenu "changé" d'un voyage au Liban, selon sa mère

Des affiches de l'ayatollah Khomeiny sont suspendues dans le village de Yaroun, où vit le père

L'agresseur présumé de l'écrivain Salman Rushdie, Hadi Matar, était revenu "changé" et davantage religieux d'un voyage au Liban en 2018, pays d'origine de sa famille, a affirmé sa mère au site internet du Daily Mail.

Silvana Fardos, qui vit aux États-Unis depuis 26 ans, a indiqué au site que son fils était allé au Liban en 2018 pour rendre visite à son père. Les parents, tous deux Libanais chiites, avaient divorcé en 2004.

"Je m'attendais à ce qu'il revienne motivé, qu'il termine ses études, qu'il obtienne son diplôme et décroche un emploi. Mais au lieu de cela, il s'est enfermé dans (sa chambre) en sous-sol. Il avait beaucoup changé, il ne nous a rien dit, à moi ou à ses sœurs, pendant des mois", a-t-elle dit.

"Une fois, il s'est disputé avec moi et m'a demandé pourquoi je l'avais encouragé à faire des études plutôt qu'à se concentrer sur la religion", a ajouté cette assistante d'éducation de 46 ans, également interprète arabe-anglais dans un lycée. La police fédérale (FBI) a perquisitionné le domicile et a notamment saisi des armes blanches, un ordinateur et des livres, selon elle.

Des affiches de l'ancien guide suprême iranien, l'ayatollah Khomeiny, qui en 1989 a émis une fatwa appelant à la mort de Salman Rushdie, sont suspendues sur des panneaux de rue dans le village de Yaroun, au sud du Liban où vit le père, selon Reuters.

Des symboles du puissant groupe chiite libanais Hezbollah armé par l'Iran font l'éloge de ses combattants tués pendant les guerres, mais les habitants disent que l'attaque contre l'auteur n'a rien à voir avec eux.

"Il n'y a aucune information (...) Il (le suspect) est né à l'étranger en Amérique et y demeure", a déclaré à Reuters un responsable local, Riad al-Ridha. "Personne ne veut en parler parce que personne ne sait rien."

Son père Hassan Matar est retourné au Liban il y a plusieurs années, a déclaré à l'agence de presse le maire de Yaroun, Ali Tehfe. Après l'attaque, il s'est enfermé chez lui et refuse de parler à qui que ce soit, selon lui.

Après trois jours de silence, l'Iran a nié lundi "catégoriquement" toute implication dans l'attaque et en a rejeté la responsabilité sur l'auteur des "Versets sataniques", 33 ans après la fatwa de l'ayatollah Khomeiny le condamnant à mort.