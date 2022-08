Nucléaire iranien: Téhéran a soumis sa réponse au projet d'accord de l'UE

"Il y a 3 problèmes qui s'ils sont résolus, nous permettront de parvenir à un accord dans les prochains jours"

L'Iran a soumis lundi sa réponse au projet de texte "final" proposé par l'Union européenne pour sauver l'accord sur le dossier nucléaire, a affirmé un responsable de l'UE, après que Téhéran a exhorté les États-Unis à faire preuve de souplesse dans la résolution de trois problèmes en suspens.

Le responsable de l'UE n'a fourni lundi aucun détail sur la réponse de l'Iran au texte.

"Il y a trois problèmes qui, s'ils sont résolus, nous permettront de parvenir à un accord dans les prochains jours", a déclaré lundi le ministre iranien des Affaires étrangères Hossein Amir-Abdollahian, suggérant que la réponse de Téhéran ne serait pas une acceptation ou un rejet définitif.

"Nous leur avons dit que nos lignes rouges devaient être respectées... Nous avons fait preuve de suffisamment de flexibilité... Nous ne voulons pas parvenir à un accord qui, après 40 jours, deux mois ou trois mois, ne se concrétise pas sur le terrain", a-t-il souligné.

Selon des diplomates et des responsables cités par Reuters, ni Téhéran ni Washington ne déclarera le pacte (JCPOA) mort car le maintenir en vie sert les intérêts des deux parties.

"Comme Washington, nous avons notre propre plan B si les pourparlers échouent", a prévenu Hossein Amir-Abdollahian. Mais "les jours à venir sont très importants" et "ce ne serait pas la fin du monde s'ils ne faisaient pas preuve de flexibilité... nous aurions alors besoin de plus d'efforts et de discussions... pour résoudre les problèmes restants".

Le porte-parole du département d'Etat américain, Ned Price, s'est de son côté refusé à dire si les Etats-Unis étaient prêts à approuver le plan soumis par l'UE affirmant que Washington prendrait "contact avec M. Borrell comme ce dernier le lui a demandé", de manière privé.

"Ce qui pouvait être négocié a été négocié", a-t-il ajouté en réaffirmant la position américaine selon laquelle la balle est dans le camp de Téhéran. "La seule manière de parvenir à un retour mutuel au JCPOA (...) est que l'Iran abandonne ses demandes inacceptables qui vont bien au-delà de l'accord JCPOA", a-t-il réitéré.