Des étudiants israéliens décrochent la première place à un Concours international de mathématiques

"Nous avons affronté les meilleurs étudiants en mathématiques du monde"

Des étudiants de l'Université de Tel-Aviv ont remporté la première place du concours de mathématiques pour étudiants des universités (IMC), qui s'est déroulé à Belgoevgrad, en Bulgarie, du 1er au 7 août 2022 avec la participation de près de 600 étudiants du monde entier, a annoncé le site de l'Association française de l'Université de Tel-Aviv.

Son équipe a obtenu le score de groupe le plus élevé (292,5 points), devançant des étudiants de grandes universités telles que Cambridge (Angleterre), Polytechnique (France), l’Université de Bonn (Allemagne), l’Université d'Amsterdam (Pays-Bas), L’University College de Londres (Angleterre), l’Université Eötvös Loránd de Hongrie et l’Université de Barcelone en Espagne.

La délégation de l'UTA comprenait 8 étudiants de l'École de mathématiques : Shvo Regavim, Noam TaShma, Lior Hadassi, Shahar Friedman, Lior Shain, Dror Frid, Tommy Winetraub et Uri Kreitner. Les membres de l'équipe étaient accompagnés de leurs entraîneurs, le Dr. Dan Carmon et Dor Mezer, de l'École des sciences mathématiques de l'Université.

"Nous sommes très fiers de nos étudiants qui ont remporté la première place de ce concours international de mathématiques (IMC). L'investissement, l'engagement et la recherche de l'excellence des membres de l'équipe et de leur entraîneur, le Dr. Dan Carmon, sont dignes d’une grande admiration. L'École de mathématiques de l'Université de Tel-Aviv considère la formation de la future génération appelée à diriger la recherche et l'industrie scientifique et technologique d’Israël comme une priorité absolue", ont félicité le Directeur de l'Ecole, le Prof. Yaron Ostrover et le Prof. Yehuda Shalom, coordinateur de l'équipe.

"Cette réussite impressionnante exprime une nouvelle fois la puissance académique mondiale d'Israël en général et de l'Université de Tel-Aviv en particulier en mathématiques. Félicitations également à nos collègues des autres universités israéliennes pour leurs bons résultats", ont félicité le Directeur de l'Ecole, le Prof. Yaron Ostrover et le Prof. Yehuda Shalom, coordinateur de l'équipe", ont-ils ajouté.

"Nous avons affronté les meilleurs étudiants en mathématiques du monde et c'est une grande fierté pour nous d'avoir remporté la première place », a déclaré pour sa part le Dr. Dan Carmon, entraineur de l'équipe de mathématiques et ingénieur chez StarkWare.

"Je félicite tous les participants israéliens pour leurs excellentes performances. Le concours exigeait un ensemble de compétences : connaissances mathématiques élevées, haut niveau de résistance à la pression et créativité. Je suis sûr que les outils qu’ils ont acquis lors du concours seront également utiles dans l'avenir. Je tiens également à remercier mes collègues de StarkWare qui nous ont beaucoup aidés à financer les frais de l'expédition", a-t-il conclu.