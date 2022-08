225 nouveaux immigrants issus d'Amérique du Nord atterrissent en Israël

"Nous avons aidé 75.000 Juifs à immigrer en Israël depuis les États-Unis et le Canada, en 20 ans"

225 nouveaux immigrants issus d'Amérique du Nord ont atterri mercredi matin en Israël avec l'aide de l'organisation Nefesh Benefesh (NBN) qui opère aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni, et dont l'objectif principal est de promouvoir l'Alyah.

NBN célèbre ses 20 ans d'activité, et a permis l'arrivée de ces "olim" en coopération avec le ministère de l'Immigration et de l'Intégration, l'Agence juive , le Fonds national juif (KKL), et le Jewish National Fund - USA (JNF-USA).

Ils rejoignent ainsi les dizaines de nouveaux immigrants arrivés en Israël cette semaine, et "les dizaines de milliers d'autres que l'organisation Nefesh Benefesh a veillé à faire immigrer au fil des ans", a-t-il été indiqué dans un communiqué.

"Nous sommes heureux d'aider à amener des milliers de nouveaux immigrants en Israël depuis différentes parties du monde", a déclaré Dina Ben-Tal Ganancia, PDG de la compagnie aérienne nationale El Al, souhaitant "un atterrissage en douceur dans leur nouvelle vie ici en Israël".

Le rabbin Yehoshua Fass, fondateur et PDG de NBN, a de son côté fait l'éloge "des 20 ans d'activités intensives de l'organisation pendant lesquels nous avons aidé 75.000 Juifs à immigrer en Israël depuis les États-Unis et le Canada".

"Merci à ces immigrants qui ont renforcé la résilience de l'État d'Israël et y ont contribué, tant sur le plan démographique qu'économique, et ceux qui laissé derrière eux une vie aisée afin de s'enrôler et de maintenir la sécurité du pays", a-t-il souligné, précisant: "Nous continuerons à les accompagner, ainsi que les milliers de nouveaux immigrants qui ne sont pas encore arrivés, tout au long du processus de leur intégration en tant que citoyens de l'État d'Israël."