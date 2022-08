Partenariat entre Nuvo Group et le centre médical israélien Sheba pour les suivis de grossesse virtuels

"Notre objectif à long terme est de fournir aux femmes enceintes la meilleure surveillance materno-fœtale"

Nuvo Group, une plateforme de surveillance à distance de la grossesse approuvée par la FDA américaine- a annoncé mercredi avoir achevé la première phase de son accord de collaboration avec l'hôpital israélien Sheba, l'un des dix meilleurs centres médicaux au monde.

La première phase du partenariat a consisté en un programme pilote novateur autour de la gestion du diabète gestationnel, dans lequel les tests médicaux nécessaires ont été déplacés vers une surveillance à distance à domicile à l'aide de l'application INVU.

Les médecins participants ont ordonné aux futures mères de télécharger INVU et grâce à un bracelet capteur spécial elles ont pu être suivies médicalement depuis leur domicile. Au cours de ces visites virtuelles, une lecture en direct permettait à la future mère d'accéder à des données simplifiées et à des informations via l'application INVU, tandis que le prestataire recevait une surveillance fœtale et maternelle plus détaillée que les gynécologues-obstétriciens ont l'habitude d'avoir lors des visites en cabinet.

Le programme pilote comprenait également l'utilisation de plusieurs autres télémédecines en plus de l'INVU, notamment un appareil d'échographie à distance, une surveillance du glucose et un kit d'analyse d'urine à domicile.

Pour leur prochaine phase du partenariat, Nuvo et Sheba ont l'intention d'intégrer la plateforme INVU dans les protocoles de soins standard de l'hôpital. Ils prévoient également d'utiliser les données recueillies dans le cadre du programme pour développer de nouveaux outils d'Intelligence artificielle, pour faire progresser la gestion des soins de grossesse, d'améliorer les résultats et de réduire les coûts.

"Notre objectif à long terme est de fournir aux femmes enceintes la meilleure surveillance materno-fœtale possible, où qu'elles soient - dans nos cliniques, à la maison ou pendant leur journée de travail", a déclaré le Dr Avi Tsur, expert en grossesse à haut risque et directeur du Centre d'innovation pour la santé des femmes de Sheba et de la plateforme de télésanté Obstétrique et Gynécologie Beyond de Sheba BEYOND.

"C'est un honneur de collaborer avec un centre médical de premier plan comme Sheba pour apporter la technologie INVU de Nuvo aux futures mères en Israël", a déclaré Kelly Londy, PDG de Nuvo Group.

"La plateforme INVU est particulièrement bénéfique pour les grossesses à haut risque qui nécessiteraient autrement de fréquentes visites en cabinet, qui, nous le savons, peuvent être compliquées pour toutes les parties", a-t-elle conclu.