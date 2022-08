Le Premier ministre Yaïr Lapid s'entretient avec le chancelier allemand Olaf Scholz

Les deux dirigeants ont discuté de la question nucléaire iranienne

Le Premier ministre israélien Yair Lapid s'est entretenu au téléphone jeudi avec le chancelier allemand Olaf Scholz. Au début de leur conversation, le chancelier allemand a souligné qu'il rejetait et condamnait les propos du président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas, et qu'il était important pour lui de clarifier cela personnellement avec le Premier ministre, ainsi que publiquement.

Le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas a accusé Israël mardi d'avoir commis "50 holocaustes" contre les Palestiniens au fil des ans, lors d'une conférence de presse aux côtés du chancelier allemand Olaf Scholz à Berlin, avant de revenir sur ses propos après un tollé.

"Depuis 1947, Israël a commis 50 massacres dans 50 villages palestiniens, 50 holocaustes", a-t-il lancé, "Jusqu'à présent, chaque jour nous avons des morts à cause de l'armée israélienne. Notre requête est 'assez'".

Le Premier ministre Lapid a remercié M. Scholz, en tant que Premier ministre d'Israël et en tant que fils de survivants de l'Holocauste.

Les deux hommes ont souligné l'importance des liens entre Israël et l'Allemagne et ont convenu de poursuivre la coopération entre leurs deux pays dans divers domaines.

Les deux dirigeants ont également discuté de la question nucléaire iranienne. Le Premier ministre a réitéré l'opposition d'Israël à un retour à l'accord nucléaire, et la nécessité pour l'Europe d'envoyer un message clair et sans équivoque qu'il n'y aura plus de concessions à l'Iran.

Le Premier ministre Lapid a ajouté que l'Europe doit s'opposer à ce que l'Iran gagne du temps dans les négociations.

Les deux hommes ont convenu de se rencontrer prochainement.