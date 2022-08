Demander l'asile au Royaume-Uni, l'obtenir au Rwanda

Le plan britannique d'expulser des demandeurs d'asile au Rwanda fait écho à un projet israélien avorté

La Grande-Bretagne est plongée dans une bataille juridique avec des organisations pour les réfugiés et les groupes de défense des droits humains au sujet de son projet d'expulser les demandeurs d'asile vers le Rwanda – une mesure qui, selon certains, rappelle un plan israélien avorté.

L'"offre d'asile pionnière sur le plan mondial" résoudrait la crise des réfugiés en empêchant les traversées dangereuses de la Manche, en "sauvant d'innombrables vies" et en alimentant pas le marché des " passeurs", a déclaré le gouvernement britannique lors de l'annonce de la mesure.

Mais plusieurs groupes ont critiqué le plan "cruel", le qualifiant de violation des droits de l'homme et de manquement à la responsabilité.

Le Rwanda, pour sa part, a assuré à la communauté internationale que les migrants seraient protégés et bénéficieraient d'un "accès égal" à l'emploi, aux soins de santé et aux conditions sociales.

Mais quatre mois après la signature par le Royaume-Uni d'un accord avec Kigali, la chaîne BBC a rapporté que les ministres britanniques qui soutenaient le projet avaient été avertis à l'avance par leur propre conseiller que le Rwanda torturait et tuait des opposants politiques.

Le traitement des demandeurs d'asile, en particulier impliquant le Rwanda, est à nouveau à l'honneur près de huit ans après un plan similaire israélien élaboré pour expulser des clandestins africains, comme l'avait évoqué le ministre de l'Intérieur à l'époque, Gideon Saar. à eux à l'époque.

"Départ volontaire"

Barhane Negasi, un Érythréen résident à présent en Israël, sait ce que c'est que de quitter sa maison pour une autre partie du monde et de trouver une vie meilleure - une vie presque brisée "volontairement".

Barhane Negasi a quitté l'Erythrée en 2007 pour demander l'asile en Israël. Des années plus tard, le gouvernement israélien lui a donné le choix : être renvoyé chez lui en Afrique de l'Est, intégrer un centre de détention en Israël ou prendre un vol aller simple pour le Rwanda avec 3.500 dollars en poche.

Aujourd'hui, il est chef cuisinier et activiste à Jérusalem, faisant campagne pour les droits et les libertés des Africains fuyant leurs foyers et demandant l'asile en Israël.

"Pour les réfugiés, venir en Israël est difficile. Beaucoup ne sont pas éduqués, n'ont aucune compétence en communication, mais ils essaient de faire quelque chose", a-t-il déclaré lors d'une interview auprès d'i24NEWS.

Barhane Negasi et des centaines d'autres réfugiés en Israël ont été confrontés au même dilemme entre 2014 et 2018, dans un stratagème baptisé "départ volontaire".

Alors qu'une politique similaire semble être la prochaine solution britannique à sa crise des immigrés, le plan au Royaumle-Uni n'est lui accompagné d'aucune aide monétaire ni d'aucun choix.

AP Photo/Oded Balilty, File Des migrants érythréens portent des chaînes pour imiter des esclaves lors d'une manifestation contre la politique du gouvernement israélien d'expulser des réfugiés vers l'Ouganda et le Rwanda, à Jérusalem, le 17 janvier 2018

"Contraindre de partir"

En avril dernier, le Royaume-Uni a signé un accord avec le Rwanda pour y envoyer des immigrants nouvellement arrivés afin que leurs demandes d'asile y soient examinées, dans le cadre d'un "traitement offshore", a déclaré Peter Walsh, chercheur à l'Observatoire des migrations de l'Université d'Oxford en Angleterre.

En vertu de ce traité, des dizaines de milliers de migrants arrivés sur les côtes britanniques par ce que le gouvernement considère comme des voies "illégales, dangereuses ou inutiles" seraient éligibles pour être envoyés vers le pays africain, où ils pourraient ensuite demander l'asile.

En retour, Londres fournirait à Kigali un paiement initial de 145 millions de dollars (près de 144 millions d'euros) suivi de paiements supplémentaires pour accueillir chaque immigrant.

"Ce n'est pas simplement que la Grande-Bretagne les envoie là-bas pour que leurs demandes d'asile soient traitées, c'est une externalisation des ressources", a déclaré Walsh à i24NEWS . "Ces réfugiés viennent de certaines des régions les plus chaotiques du monde", en particulier d'Iran, d'Irak, du Soudan et de Syrie.

AP Photo/Alberto Pezzali La petite Amal, marionnette géante d'un réfugié syrien attire l'attention sur les besoins urgents des demandeurs d'asile, à Trafalgar Square à Londres, au Royaume-Uni, le 24 octobre 2021

En Israël, environ 3.000 à 4.000 demandeurs d'asile érythréens et soudanais ont été envoyés au Rwanda ou en Ouganda entre 2014 et 2018 - avec une allocation de 5.000 dollars (4.959 euros) versés à Kigali ou à Kampala pour accueillir chaque immigrant - avant que l'arrangement secret ne soit abandonné.

"Il s'agissait d'Érythréens fuyant leur service militaire ou de Soudanais fuyant le génocide au Darfour", a expliqué Sigal Rozen, coordinatrice des politiques publiques du service d'assistance téléphonique israélien pour les réfugiés et les migrants.

"Aucun immigrant érythréen ou soudanais n'a été contraint de prendre l'avion, mais les options étaient soit de partir, soit d'être emprisonné. C'était une contrainte de partir", a-t-elle déclaré.

La politique de "départ volontaire" d'Israël présentait l'expulsion vers l'Afrique de l'Est comme un choix – partir pour le Rwanda ou l'Ouganda, ou risquer une détention prolongée – alors que le programme du Royaume-Uni serait obligatoire. Et contrairement au Royaume-Uni, où un accord a été annoncé et signé publiquement, Israël n'a jamais eu d'accord officiel.

"Le petit-fils très laid"

Le premier vol d'expulsion du Royaume-Uni vers le Rwanda, prévu en juin, a été bloqué par une injonction de dernière minute de la Cour européenne des droits de l'homme.

En réponse, le gouvernement britannique s'est engagé à poursuivre le plan , qui fait maintenant l'objet d'un contrôle judiciaire – prévu pour fin septembre – devant la Haute Cour de Londres, où sa légalité sera mise en cause.

Bien que les deux programmes soient "absolument comparables" en ce qui concerne le pays de destination, celui d'Israël était unique en ce sens que "personne ne se sentait obligé de trouver des excuses", a déclaré le Dr Shani Bar-Tuvia du Forum israélien sur les droits des réfugiés à i24NEWS .

"Israël a simplement dit qu'il ne voulait pas [des immigrés] qui y résidaient depuis tant d'années avant d'être confrontés à des "expulsions volontaires" – l'État leur devait davantage", a-t- elle déclaré.

Ni l'accord israélien ni celui du Royaume-Uni n'est unique, a noté Maria Brul, directrice de campagne et coordinatrice de plaidoyer au sein du groupe de défense des droits Detention Action, qui milite pour une réforme de l'accueil des immigrants en Grande-Bretagne, l'un des groupes contestant la légalité de la politique britannique.

"Nous examinons comment la Grande-Bretagne essaie de recycler la politique australienne, qui a causé tant de tort aux personnes fuyant les conflits et les persécutions", a déclaré Mme Brul, faisant référence au programme "désastreux" de l'Australie qui a vu plus de 1.900 demandeurs d'asile expédiés en Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Maria Brul a également mentionné le Danemark, où une législation a récemment été adoptée pour permettre à Copenhague de déplacer des demandeurs d'asile vers des pays tiers en dehors de l'Union européenne.

AP Photo/Muhizi Olivier La ministre britannique de l'Intérieur, Priti Patel (à gauche), serre la main du ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, après avoir signé un "partenariat pour le développement économique" à Kigali, au Rwanda, le 14 avril 2022

"Le programme britannique est le petit-fils très laid de l'idée d'envoyer des demandeurs d'asile dans d'autres pays", a déclaré Shani Bar-Tuvia.

"Les exigences de sécurité se sont érodées et les pays vers lesquels ils sont expulsés sont moins sûrs. Ils sont envoyés dans de nouveaux endroits sans aucun lien avec leur provenance".

"Les gens vont au Rwanda pour mourir"

Des doutes ont été émis sur le statut du Rwanda en tant qu'asile sûr pour les réfugiés depuis que le programme britannique a été rendu public.

Londres et Kigali ont vanté la capacité du Rwanda à accueillir et intégrer les immigrés, mais Sigal Rozen se méfie: "Le Rwanda n'a pas accordé de protection à ceux qui sont arrivés d'Israël. Pourquoi protégerait-il ceux qui arrivent du Royaume-Uni?".

Selon les témoignages d'immigrants ayant accepté le "départ volontaire" depuis Israël se sont vu offrir des promesses vides.

Les autorités israéliennes ont dit aux immigrés qu'ils seraient acceptés dans un "pays tiers" et qu'ils pourraient y séjourner et y travailler légalement. Au lieu de cela, à leur arrivée, leurs documents de voyage ont été confisqués et ils ont été soit évacués clandestinement du pays, soit forcés de vivre sous le radar, sans statut légal. En conséquence, la plupart ont quitté le "pays tiers" pour chercher à nouveau l'asile.

Un rapport de 2015 de Reliefweb a détaillé des entretiens avec plus de 20 demandeurs d'asile érythréens et soudanais expulsés depuis Israël en Ouganda et au Rwanda.

Malgré les affirmations selon lesquelles les départs étaient entièrement volontaires, toutes les personnes interrogées ont déclaré qu'elles étaient parties après une détention ou des menaces, et parce qu'elles estimaient qu'elles ne pourraient pas acquérir un statut légal.

Ils ont choisi de partir non pas parce qu'ils voulaient se rendre dans le pays tiers proposé, mais parce qu'ils ne pouvaient pas rester ou rentrer chez eux.

"Les gens vont au Rwanda pour mourir. Je connais des gens qui y sont allés, je ne sais pas où ils sont. Certains sont partis pour le Soudan, et je sais qu'ils sont morts", a affirmé Barhane Negasi.