La Première ministre finlandaise nie avoir consommé de la drogue lors d'une soirée

La Première ministre finlandaise a déclaré vendredi qu'elle n'avait pris aucune drogue lors d'une soirée organisée dans une maison privée, ajoutant qu'il n'y avait rien de mal à faire la fête entre amis.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montre six personnes dansant et et chantant devant la caméra, dont la Première ministre finlandaise Sanna Marin.

Plus tard dans la vidéo, Marin, 36 ans, est à genoux sur la piste de danse avec les bras derrière la tête dansant et chantant.

"Je suis déçue que cela soit devenu public. J'ai passé la soirée avec des amis. Une fête oui, où nous avons dansé et chanté," a-t-elle déclaré à un radiodiffuseur finlandais, ajoutant qu'elle ne savait pas qui avait divulgué les images.

La Première ministre a déclaré avoir passé un test de dépistage de drogue pour dissiper les soupçons, assurant n'en avoir jamais pris.

"Je n'ai pas consommé de drogue moi-même, ni quoi que ce soit d'autre que de l'alcool. J'ai dansé, chanté et fait la fête qui sont des choses parfaitement légales," a déclaré Mme Marin.

De nombreux Finlandais ont exprimé leur soutien à la jeune dirigeante qui combine une vie privée et sa carrière politique.

La manière de danser de Mme Marin a été critiquée par certains qui ont jugé ce comportement peu convenable pour une Première ministre.