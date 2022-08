i24NEWS s'est entretenu avec une ONG qui travaille à la libération des prisonniers américains à l'étranger

"Il y a énormément de choses qui compliquent les négociations"

La semaine dernière, la Russie a officiellement confirmé que des négociations étaient en cours avec les États-Unis concernant un échange de prisonniers, Washington cherchant à ramener à la maison la star du basket Brittney Griner et l'ancien soldat américain Paul Whelan, tous deux emprisonnés.

Le correspondant américain d'i24NEWS, Mike Wagenheim, s'est entretenu avec Mickey Bergman, vice-président et directeur exécutif du Richardson Center for Global Engagement, un institut qui s'efforce d'aider à libérer les Américains retenus prisonniers ou otages à l'étranger.

"Nous travaillons au nom des familles à leur demande et sans frais pour elles. Le fait que nous soyons non gouvernementaux signifie que même si nous ne représentons pas le gouvernement américain, nous représentons les familles", a fait remarquer M. Bergman.

M. Bergman, qui est de nationalité israélienne, travaille aux côtés de l'ancien ambassadeur des États-Unis auprès des Nations unies, Bill Richardson.

Il est directement impliqué dans les négociations visant à libérer Griner et Whelan de Russie, deux affaires qui ont récemment fait la une des journaux.

"Les négociations peuvent réellement commencer entre les deux gouvernements. Nous espérons que cela conduira au retour de [Griner] et de Paul Whelan le plus tôt possible", a déclaré M. Bergman à i24NEWS.

"Il y a énormément de choses qui compliquent les négociations. Quand Richardson entre en jeu, nous ne sommes pas le gouvernement, donc nous ne pouvons pas parler de politique. Nous nous concentrons uniquement sur les prisonniers et les questions humanitaires", a-t-il souligné.

Bergman a insisté sur le fait qu'aucun accord ne pourra satisfaire toutes les parties, car la situation n'est déjà "pas juste". "Mais nous avons l'obligation de faire ce qui doit être fait afin de les ramener chez eux."

La basketteuse américaine Brittney Griner, condamnée à neuf ans de prison pour trafic de cannabis, a fait appel de sa condamnation, ont indiqué lundi ses avocats.

Considérée comme l'une des meilleures joueuses de basket au monde, Brittney Griner , 31 ans, a été arrêtée en février à Moscou en possession d'une vapoteuse contenant du liquide à base de cannabis.