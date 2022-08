La nouvelle liaison de la Maison-Blanche avec la communauté juive déclare que les relations américano-israéliennes sont sa priorité

Elle se concentrera sur l'éradication de la haine des Juifs

Le curriculum vitae de Shelley Greenspan va du Capitole au secteur privé, en passant par la présidentielle et les organisations à but non lucratif. Elle a travaillé pour l'AIPAC et Amazon, et a fait campagne pour Hillary Clinton et Joe Biden.

À la fin du mois dernier, cette vétérante de la défense des droits des Juifs et de la sensibilisation a été nommée agent de liaison de la Maison-Blanche auprès de la communauté juive, en remplacement de Chanan Weissman.

"Il est rare de trouver un poste qui se situe au centre de votre diagramme de Venn. Je suis juive. Je suis Américaine. Je suis fonctionnaire", a déclaré Mme Greenspan à Mike Wagenheim, correspondant principal d'i24NEWS aux États-Unis, lors de ses premiers commentaires aux médias depuis qu'elle a pris ses fonctions.

Mme Greenspan, originaire de Miami Beach, en Floride, a rejoint la Maison Blanche cet été en tant que conseillère politique pour les partenariats et l'engagement mondial au Conseil national de sécurité. Elle gère les partenariats public et privé pour l'Academy for Women Entrepreneurs, un nouveau programme qui soutient les femmes entrepreneurs dans le monde entier. Auparavant, elle a travaillé au département d'État en tant que fonctionnaire.

Mme Greenspan a déclaré que le renforcement des relations américano-israéliennes était sa priorité.

"Le mois dernier, le président Biden est arrivé en Israël pour la dixième visite de sa carrière. S'adressant au président et au Premier ministre d'Israël, il a déclaré : 'Il n'est pas nécessaire d'être Juif pour être sioniste'. Des mots aussi vrais ont rarement été prononcés", a déclaré Mme Greenspan, qui insiste sur le fait qu'ils viennent directement du sommet de l'Etat.

"Le président Biden a un lien de longue date avec [Israël], et il nous demande à tous de nous assurer que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour renforcer la sécurité, la prospérité et l'intégration d'Israël dans la région. Cela reste une priorité pour cette administration, et je m'engage à la faire avancer dans mon nouveau rôle", a-t-elle déclaré.

Mme Greenspan a aidé à diriger un groupe d'activistes nationaux appelé "Jewish Women for Joe" pendant l'élection présidentielle de 2020. Elle a également participé à la campagne présidentielle d'Hillary Clinton en 2016, où elle s'est occupée d'affaires liées au dossier du département d'État de Clinton.

En plus de renforcer les liens entre les États-Unis et Israël, Mme Greenspan a indiqué qu'elle se concentrerait sur la lutte contre l'antisémitisme.

"Le président et la vice-présidente [Kamala Harris] savent... dans leur âme, que les attaques contre la communauté juive sont une attaque contre l'âme de notre nation et les valeurs que nous défendons. Quelle que soit sa source ou sa raison d'être, comme l'a dit le président, nous devons et nous allons condamner ce préjugé à tout moment, aux côtés d'autres formes de haine", a déclaré Mme Greenspan.

L'agent de liaison de la Maison Blanche possède une vaste expérience au Capitole, où elle a géré des projets législatifs au sein des commissions des relations extérieures du Sénat et des affaires étrangères de la Chambre pendant trois ans avec l'AIPAC. Elle a également été membre du conseil d'administration de l'Anti-Defamation League et de Jewish Women International.

En février, elle a participé à la création de l'association Jewish Democratic Women for Action, qui vise à élargir la portée de l'action juive avant les élections de mi-mandat de novembre.

"Comme l'a dit le président Biden, nous devons nous concentrer sur les liens qui nous unissent et non sur ceux qui nous séparent. Nous avons tous un rôle à jouer dans la construction de ponts dans nos communautés à travers le pays et dans le monde. Il est essentiel de se concentrer sur les valeurs partagées et les intérêts communs pour élaborer des politiques efficaces", a déclaré Mme Greenspan.

"J'ai grandi dans le sud de la Floride. Je suis allée dans un externat orthodoxe, un camp d'été conservateur et une synagogue réformée. J'aime et j'embrasse la diversité de cette communauté", a-t-elle déclaré.

Le poste de liaison avec les Juifs exige souvent d'engager des parties du judaïsme américain opposées à la politique de l'administration sur de nombreuses questions, et une compréhension profonde des subtilités qui distinguent un certain nombre de mouvements religieux et de groupes juifs.

Mme Greenspan a déclaré qu'elle poursuivrait les forums en ligne réguliers, les séances d'information avant shabbat et les événements ouverts que M. Weissman a organisés pour la communauté juive. Parmi les orateurs invités à ces événements, citons le mari de la vice-présidente Doug Emhoff, la secrétaire adjointe principale du Bureau des affaires du Proche-Orient Yael Lempert et le conseiller adjoint à la sécurité nationale Jon Finer.

"Cette administration s'est engagée à maintenir un dialogue bilatéral entre la Maison Blanche et les communautés à travers la nation, en veillant à ce que les diverses voix soient entendues et que les préoccupations soient traduites en actions. Nous sommes là pour soutenir l'objectif du président de construire un gouvernement qui soit inclusif, transparent, responsable et redevable envers ses citoyens", a-t-elle déclaré.

Mme Greenspan a évoqué la visite de M. Biden à Yad Vashem le mois dernier et une vidéo largement diffusée dans laquelle on le voit s'approcher de deux survivantes de la Shoah, qui commencent à se lever en signe de respect. Joe Biden a alors insisté pour qu'elles restent assises et s'est mis à leur hauteur en restant sur un genou pour leur parler. Elle a déclaré que cela avait touché une corde sensible chez elle.

"C'est encore plus significatif pour moi de remplir ce rôle en tant que petite-fille de survivants de l'Holocauste. Mon Zeide [grand-père en yiddish] était le seul survivant de sa famille", a déclaré Mme Greenspan. "Leur petite-fille a non seulement l'honneur de travailler à la Maison Blanche, mais aussi pour un président dont le soutien aux survivants de l'Holocauste est sans égal."